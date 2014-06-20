Куклы Ларисы Улитиной

В Стерлитамакской картинной галерее недавно открылась уникальная выставка народной и национальной куклы. Автор представленных на ней экспонатов – замечательная мастерица Лариса Виталиевна Улитина.

Придя на выставку, вы попадаете в волшебный кукольный мир, в котором живут народная культура бытования, верования, мировоззрения, а также связанные с ними празднества. По куклам Улитиной можно проследить историю формирования народного костюма. Лариса Виталиевна всю свою жизнь увлечена народной культурой, народной и национальной куклой. Мастерица Улитина – автор стерлитамакской глиняной игрушки – стерлюшки, которую она создала в 2010 году.

У Ларисы Виталиевны – десять персональных выставок, которые проходили в городском историко-краеведческом музее, в Салаватском музее, в Москве (галерея в Сабурово). Её куклы в национальных костюмах экспонировались на ВВЦ, ВЦ «Сокольники», в Уфе. Она дважды получала дипломы республиканского конкурса лоскутного шитья «Корама туй» за верность народным традициям, имеет дипломы международных, всероссийских, республиканских конкурсов, диплом ЮНЕСКО.

Л.В.Улитина много лет проработала в системе народного образования Стерлитамака. Создала и пятнадцать лет руководила детским кукольным театром «Петрушка» при гимназии № 4, для которого сама делала куклы и создавала декорации. Открыла в гимназии музей народного быта и творчества учащихся, где собраны старинные предметы быта, лучшие работы детей, народные куклы. Постоянно вела кружки прикладного творчества, участвовала с детьми в конкурсах и выставках, прививая им любовь к народной кукле. Выставка будет работать до 19 марта.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104