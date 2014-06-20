На крыльях вдохновения

В городской картинной галерее – праздник цвета, фактуры и формы. На днях здесь открылась выставка работ-победителей 4-го открытого республиканского конкурса детского художественного творчества «Крылатые легенды народов Башкортостана». Впервые организованный в 2014 году по инициативе директора детской художественной школы Стерлитамака В.А.Курбатова, конкурс стал одним из самых успешных художественных проектов, позволивших нашему городу встать в один ряд с крупными культурными центрами республики и страны. Инициативу директора художественной школы поддержали и в Стерлитамакском методическом объединении ДХШ и ХО ДШИ юга республики, и в городском отделе культуры, и в Союзе художников РБ. И «Крылатые легенды народов Башкортостана» получили в Стерлитамаке постоянную прописку.

– Название конкурса отражает его основную тему и задачу, – убеждена М.А.Чистякова, одна из кураторов выставки. – Это творческое изучение фольклорного наследия народов, населяющих нашу республику, их культуры, быта, этнографии и создание по их мотивам художественных образов. Конкурс помогает нам, преподавателям художественных школ и художественных отделений школ искусств, выявлять и поддерживать юные таланты, позволяет анализировать методику преподавания станковой и декоративно-прикладной композиции, обмениваться опытом. За четыре года наш конкурс превратился в событие республиканского масштаба. Уровень работ существенно повысился, о чём говорили члены компетентного жюри, работавшего под председательством известного башкирского живописца, заслуженного художника РБ Рафаэля Кадырова. Жюри высоко оценило представленные на конкурс работы и определило победителей и призёров в номинациях «Живопись», «Цветная и чёрно-белая графика», «Декоративно-прикладное искусство» по четырём возрастным категориям.

Организаторы отмечают, что с каждым годом растёт не только число участников конкурса (если в 2014 году их было 500, то в этом – уже 1200), но и ширится его география. Свои творения, выполненные в самых разных техниках, на суд зрителей и жюри представили юные художники Уфы и Стерлитамака, Сибая и Октябрьского, Ишимбая и Белебея, Баймака и Авзяна, Наумовки и Чишмов, Стерлибашевского, Благоварского, Зианчуринского, Кушнаренковского, Бурзянского и других районов республики.

Открывая конкурсную выставку, начальник отдела культуры З.С.Зиннатуллин подчеркнул, что такие проекты, как «Котовасия» и «Крылатые легенды народов Башкортостана», уже перешагнули границы республики. Один из конкурсов стал международным, другой вполне может обрести статус всероссийского – ведь в этом году на выставке есть детские работы из Тольятти и других российских городов.

– Прекрасные работы с удивительно доброй энергетикой! – отозвался он об экспонатах выставки. Стерлитамак не сдаёт своих культурных позиций, спасибо за это организаторам и юным художникам.

На выставке действительно представлена целая россыпь талантливых ребячьих работ. Это графические и живописные полотна, керамика, резьба по дереву, войлок, батик, текстильные панно, гобелены, куклы, бумагопластика, арт-объекты.

Внимание привлекает живописная работа Д.Аминевой «Кукушка» (Стерлибашевский район), удостоенная второго места. Интересно смотрится гравюра на плёнке «Ирендык» воспитанницы ДХШ Стерлитамака М.Ипатовой – работа, занявшая первое место. Эстетическое удовольствие испытываешь, глядя на изящную масляную пастель К.Асфандияровой «Легенда о Шурале. Защекотать до смерти» (Стерлитамак), которой жюри присудило третье место. Юный художник из Чишмов Р.Шамсутдинов представил на конкурс очень выразительный карандашный рисунок «Алдар на жирном баране». Э.Ямилова из Ишимбая маркерами нарисовала яркую декоративную вещь «Урал». Другая воспитанница Ишимбайской школы искусств Т.Зеленцова в той же технике выполнила не менее впечатляющую работу «Добрыня-богатырь». Эффектное впечатление производит и цветной граттаж Е.Акберовой и А.Горьковой «Урал-батыр» из Баймака. Радуют глаз выполненные из войлока панно «Дерево жизни» Р.Ахтямовой из Николо-Берёзовки, «Мой Башкортостан» В.Сафиной и «Гора Иремель» А.Разановой из Уфы, панно из фетра «Сабантуй», созданное группой учащихся из Сибайской художественной школы.

А как, скажите, пройти мимо сказочного «Змея Горыныча» о трёх головах из папье-маше, которого сотворил своими руками совсем юный воспитанник ДХШ Стерлитамака М.Филатов, ставший обладателем первого места в своей возрастной категории!

Самой лучшей работой конкурса, удостоенной Гран-при, была признана печатная графика в технике «сухая игла», созданная по мотивам башкирского эпоса «Урал- батыр». Автор этой работы – 15-летняя Аделина Акунаева, которая учится в ДХШ Стерлитамака у педагога С.М.Махмутова.

– Посмотрите на эту гравюру, вы видите тот момент, когда легендарный Акбузат привёл за собой с неба табун лошадей, – объясняет мне Салават Мансурович. – Влияние на творчество Аделины оказала недавно прошедшая в нашем городе триеннале печатной графики. Выставляемые там работы вдохновили на эксперименты не только Аделину. Все ребята у меня творческие, все трудятся с огромным желанием научиться чему-то новому. Всё впитывают как губка. Спасибо за это преподавателям подготовительной ступени, у которых мои ученики занимались прежде.

Такая вот замечательная открылась выставка, которая будет работать в картинной галерее до 19 марта. Остаётся добавить, что по итогам конкурса «Крылатые легенды народов Башкортостана» будет выпущен каталог, в который войдут лучшие детские работы.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104