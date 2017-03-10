Памяти защитника Отечества посвящается

24 февраля в спортивном зале Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса прошёл ежегодный VIII открытый турнир по рукопашному бою среди юношей-допризывников, посвящённый памяти бойца 29-го отряда специального назначения внутренних войск МВД РФ Айрата Галяуова, погибшего при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе. Соревнования проходили под эгидой федерации рукопашного боя Республики Башкортостан. Присутствовали родственники и сослуживцы Айрата Фаритовича, ветераны боевых действий, учредившие для победителей кубок братства краповых беретов «Витязь-Урал».

Перед торжественным открытием турнира участники и гости возложили цветы к памятным доскам Айрату Галяуову и Алексею Ропотову – выпускникам СТФК. Собравшихся приветствовали юные артисты и спортсмены, а затем под руководством главного судьи соревнований, мастера спорта Алексея Табабилова, развернулись жаркие схватки на борцовском ковре.

В итоге в командном зачёте бронзовые медали завоевала команда клуба «Викинг» из Салавата, серебряные медали вручены команде клуба «Медведь» из Бирска, победила и получила «золото» стерлитамакская команда «Витязь». В личном зачёте отличились и стали победителями в своих категориях Дмитрий Чапланов, Анастасия Фаюршина, Кристина Ишбаева, Владлен Миронов, Александр Миронов, Эдвард Сагадеев, Антон Сидоренко, Евгений Денисов, Александр Козин, Данил Емельянов, Ильдар Мустафин, Маргарита Равилова, Руслан Агаев, Никита Шикаев, Данил Канбеков.

Олег ПЕРШИН

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