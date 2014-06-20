Робот, будь человеком!

Разрешат ли будущие программисты делать за них уроки киборгам?

В просторный зал СФ БашГУ, где проходит «Робофест», не пробьёшься:

– Слишком много народу, – сурово поясняет охрана.

Болельщики не расстраиваются – смотрят онлайн-трансляцию соревнований. Всё-таки чертовски приятно знать, что умные состязания вызывают такой ажиотаж.

ВСЕМ НУЖЕН ВАЛЛ-И

Просочившись на соревнования благодаря заветному бейджику «Пресса», любуюсь тем, как уверенно чувствуют себя среди организаторов и судей маленькие программисты. Самым старшим из них 12 лет. Вот вихрастый мальчик лет десяти в толстовке и джинсах делает глоток-другой воды из бутылки, поправляет на переносице очки и пытается урезонить своего робота:

– Будь же ты человеком, а?

Робот – жужжащий клубок проводов и электроники на колёсиках – останавливается на белоснежном поле-треке в раздумье. У его хозяина ещё есть время, чтобы его отладить.

– Через 29 минут – первая попытка, – смотрит на часы 11-летний стерлитамаковец Эмиль Сахибгареев.

Он и его троюродный брат, 12-летний Радмир Габдулхаков, уже отладили своего сортировщика и сдали его на карантин. Карантином называется финальная проверка: судьи оценивают, соответствуют ли машины-спортсмены требованиям соревнований. Одни роботы (а значит, и их хозяева) состязаются в гонках по линии (номинация «Шорт-трек»), другие – в искусстве ломаные линии рисовать («Чертёжник»), третьи сортируют банки по цвету и размеру…

– Мы хотим сконструировать робота, похожего на Валл-и из мультфильма, – говорят мальчики. – Пусть убирает мусор на улицах, освобождает людей от грязной работы. А люди тогда смогут программировать роботов…

ПОЧЕМУ В РОБОТОТЕХНИКЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИКИ?

Роботу, сделанному 15-летним Саматом Ямилевым и его одноклассниками из БЛИ-3, соревноваться не с кем – он единственный здесь умеет собирать кубик Рубика.

– 22 комбинации за 86 секунд, – показывает результат умной машины Самат. – Идею нам подсказал учитель. Схему робота мы взяли из интернета, собрали его сами на основе lego mindstorms. Хочется заниматься робототехникой дальше, решать задачи посложнее. Хотя, знаете, с кубиком Рубика у робота дела обстоят лучше, чем у меня…

– Робототехника – это наше будущее. Считаю, очень важно вкладываться в него уже сейчас, – говорит учитель Самата Айрат Винерович Фахретдинов. – Я преподаю в лицее первый год. Мне предложили вести кружок робототехники, и я с радостью согласился. Ребята сами создают роботов – это мотивирует их узнавать новое, прививает любовь к программированию. Его азы дети могут постигать уже с первого класса, причём как мальчики, так и девочки. В робототехнике больше мальчиков просто потому, что они чаще собирают конструкторы, возятся с машинками и моторчиками. Кстати, это отлично развивает мелкую моторику, а, создавая роботов, школьники обогащают своё воображение и реализуют идеи. Наши занятия в кружке длятся 1,5-2 академических часа, и мне приятно слышать просьбы ребят: «Давайте ещё останемся, давайте доделаем!». А как они переживают за своих роботов, как счастливы, что умные машины поехали, что всё получилось! Это вдохновляет.

ВАЖНЫЕ ДЕЛА ПОБЕДИТЕЛЯ

– Я программировал нашего сортировщика вместе с другом Рустамом Валеевым, – рассказывает один из победителей «Робофеста» 10-летний Данир Аминов. – Победить было трудно: на фестиваль приехал весь Башкортостан! У некоторых команд роботы сортировали банки не так, как нужно: или сбивались, или не работали… Хорошо, что у нашего робота всё получилось. Рад, что весной поеду на «Робофест» в Москву. Ещё не знаю, кем я хочу стать – робототехником, химиком или космонавтом, пока мне сложно выбрать. Какой робот нужен людям? Такой, который бы за них на работу ходил. Я бы хотел запрограммировать такого – чтобы выполнял тяжёлую и грязную работу. Уроки? Нет, делать уроки я ему не доверил бы: важные вопросы лучше решать самому.

По итогам фестиваля первые места в направлениях «HelloRobot» Arduino, «HelloRobot» LEGO завоевали юные робототехники из образовательного центра Стерлитамака «Толтек СФ БашГУ». В направлении «Junior FLL» победили школьники из Уфы. Победители поедут в Москву на Всероссийский робототехнический фестиваль.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104