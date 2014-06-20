Семья Тыщенко

От редакции. Однажды к нам пришла 86-летняя Н.И.Углик и принесла с собой ученическую тетрадку с записями о семье Тыщенко. Долгие годы Нина Ивановна работала начальником ПТО управления треста «Башсантехмонтаж», где также трудился бригадир слесарей Егор Тыщенко. Нина Ивановна хорошо знала его семью, достойно воспитавшую четверых сыновей, и решила рассказать их историю.

Об этой семье можно было бы написать целую книгу. Эта семья бригадира слесарей-сантехников Тыщенко Егора Антоновича, переехавшего из Ново-Троицка в Стерлитамак в 1955 году.

В семье, кроме отца и матери Елены Ивановны, было четыре сына с красивыми именами: Анатолий, Виктор, Владимир, Юрий. Поселились они в бараке, в котором с одной стороны располагался участок Стерлитамакского монтажного управления треста «Центросантехмонтаж», а вторая половина была жилой. Егор Антонович начал работать бригадиром. Его бригада славилась своей трудовой дисциплиной, доброжелательным отношением друг к другу и взаимовыручкой.

19 августа 1959 года в их дом пришла беда. Пережитое тяжёлое время войны, суточные работы на оборонном заводе в городе Магнитогорске подорвали здоровье Егора Антоновича, и он скончался.

Жена Егора Антоновича осталась одна с четырьмя сыновьями, но рук не опустила и всех вырастила достойно.

Анатолий после окончания Стерлитамакского строительного техникума начал работать слесарем, а затем мастером в Стерлитамакском СМУ треста «Центросантехмонтаж». Спустя несколько лет стал начальником управления тепловых сетей «Башкирэнерго», где и проработал до ухода на пенсию.

О Викторе очень больно писать. Он трагически погиб в командировке. Для семьи это стало большим горем.

Владимир в 1963 году окончил восьмой класс и самостоятельно, не говоря матери, поступил в Стерлитамакский строительный техникум.

Конечно, мама только одобрила выбор сына. После службы в армии он пошёл по стопам отца – работал в тресте «Центросантехмонтаж».

Добросовестно, ответственно трудился заместителем начальника ПТО, позже стал начальником участка.

В 1986 году его перевели директором в Стерлитамакское СМУ «Промвентиляция».

В 2001 году акционерному обществу «Промвентиляция» за вклад в экономику была вручена золотая медаль г.Парижа.

С 2012 года генеральным директором «Аэромаша» назначен его сын – Максим Владимирович Тыщенко. Это назначение он получил не сразу. После учёбы в Стерлитамакском техникуме и Самарском энергетическом институте, службы в армии работал слесарем, монтажником, мастером. Добросовестное отношение к работе помогло ему стать начальником цеха, а позже – заместителем генерального директора.

Младший сын Егора Тыщенко Юрий окончил нефтяной университет и по направлению поступил работать в трест «ВНЗМ-2». Позднее он возглавит ЗАО «Стерлитамак-2 ВНЗМ».

Заканчивая заметку, хочется сказать, что история семьи Тыщенко Егора Антоновича тесно связана с историей нашего города. Три брата – достойные руководители трёх разных предприятий города, у них есть заслуженные награды и есть чем гордиться. Тыщенко – семья настоящих тружеников.

Н.УГЛИК

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104