«Серебро» России – у Дмитрия Артикулова

Стерлитамакский спортклуб «Культурист» и его главный тренер Радик Ахунов верны многолетним традициям – растить чемпионов. Вот и снова пополнилась копилка престижных наград клуба: в городе Протвино Московской области на первенстве России по армрестлингу среди юношей отличился воспитанник Радика Магдановича восьмиклассник школы № 26 Дмитрий Артикулов, который в весовой категории до 60 кг завоевал серебряную медаль.

Олег ПЕРШИН

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