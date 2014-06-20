Сначала оплата, потом – компенсация

О льготах на капитальный ремонт

В редакцию поступают вопросы о льготах на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Так, Рашида Хузлахметовна Гареева спрашивает, почему люди, имеющие право на льготы, сначала оплачивают взносы и лишь потом получают компенсацию? На этот и другие вопросы отвечает директор филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по г.Стерлитамаку Республики Башкортостан Г.Г.Шагимуратов.

– Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества установлена жилищным кодексом, она не является договорным условием и возникла у собственников с 1 октября 2014 года. От своевременной оплаты взноса за капитальный ремонт собственники не освобождаются. Но отдельным категориям неработающих граждан, проживающих в республике, предоставляются компенсации (доплаты).

– Гали Габдулхаевич, кому предоставляются эти льготы?

– На льготы имеют право следующие категории граждан:

одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, или проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет. Им предоставляется льгота в размере 50 процентов;

одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, или проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, – в размере 100 процентов, а при получении ЕДК предоставляется ежемесячная доплата к ЕДК в размере 85,80 руб. при проживании в домах с этажностью до 6 этажей (включительно); 95,70 руб. при проживании в домах с этажностью свыше 6 этажей.

Размер доплаты к ЕДК – это фиксированная сумма и выплачивается на каждого гражданина старше 80 лет, получающего ЕДК в случае совместного проживания нескольких собственников жилого помещения на период наличия права.

– Доплата является частью ЕДК или частью компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт?

– Доплата предусмотрена постановлением Правительства Республики Башкортостан

№ 124 от 6 апреля 2016 года «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», таким образом, указанную доплату следует считать частью компенсации.

– Если гражданин уже является получателем мер социальной поддержки на оплату жилого помещения или коммунальных услуг, например, получает субсидию на оплату ЖКУ или ЕДК на оплату ЖКУ, может ли он обратиться за компенсацией на оплату взноса за капитальный ремонт?

– Таким льготникам мера социальной поддержки предоставляется по одному нормативному правовому акту по выбору гражданина.

Если лица, имеющие право на компенсацию, являются членами семей получателей субсидии, ЕДК (50 проц. от республиканского стандарта стоимости ЖКУ и др.) или других компенсаций на оплату ЖКУ с учётом численности членов семей, мера социальной поддержки в части данных членов семей предоставляется по одному основанию по их выбору. При обращении за консультацией в наш филиал гражданин может получить разъяснения, что выгоднее оформить, чтобы не нарушались права на получение социальной поддержки в полном объёме.

– Как рассчитывается размер компенсации на оплату взноса за капитальный ремонт?

– Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Республики Башкортостан (для домов с этажностью до 6 этажей (включительно) – 5,20 руб., для домов свыше 6 этажей – 5,80 руб. за квадратный метр) и размеров установленных в Республике Башкортостан региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых для расчёта субсидий:

на одного члена семьи из трёх и более человек – 18 кв. метров общей площади; на одного члена семьи из двух человек – 21 кв. метр общей площади; на одиноко проживающего человека – 33 кв. метра общей площади; на граждан, проживающих в коммунальных квартирах, – занимаемая общая площадь.

– Какие документы необходимо представить при обращении за компенсацией (доплатой) на оплату взноса за капитальный ремонт?

– Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности заявителя и совместно проживающих членов его семьи; документ, подтверждающий состав семьи по месту постоянного жительства заявителя; документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; документ, подтверждающий оплату взносов на капитальный ремонт за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, или за месяц, в котором подано заявление.

Гражданам, обратившимся за компенсацией (доплатой) до 31.12.2016 г., компенсация (доплата) назначается до 31.12.2017 года без повторной подачи заявления и документов (то есть продлевается).

При этом гражданам, впервые обратившимся с 1 января 2017 года и позже, компенсация (доплата) на 2017 год назначается с месяца подачи заявления и документов.

Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых филиалом, размещена на официальном сайте ГО г.Стерлитамак: www.sterlitamakadm.ru, на едином портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru; на портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан: www.pgu.bashkortostan.ru; на официальном сайте Минтруда РБ: www.mintrudrb.ru.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки населения проводится приём граждан по адресу: ул.Карла Маркса, 103, телефоны: 25-08-46, 25-09-07, 25-02-07,

25-67-64. Часы приёма: понедельник, вторник, четверг – с 9 до 18 часов, среда – с 8 до 19 часов, пятница – с 9 до 14 часов, без перерыва на обед. Организована предварительная запись на приём к специалистам по вопросам предоставления мер социальной поддержки по телефону 25-15-72.

Республиканский ГАУ МФЦ принимает граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки населения по адресам: проспект Октября, 71, тел. 22-34-00; ул.Худайбердина, 83, тел. 22-50-20; ул.Мира, 18 «а», тел. 41-10-17.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104