Сосульки угрожающе свисают…

Надо вовремя очищать крыши и козырьки

В г.Октябрьском глыбы снега и льда, упавшие с крыши домов, повредили 18 автомобилей. В Кармаскалинском районе произошло ЧП, причиной которого стал всё тот же снег, упавший с крыши, в г.Белорецке такая же ситуация привела к смерти женщины. Об этом рассказал заместитель начальника отдела ЖКХ Юрий Лаптев во время рейда.

Представители управляющих предприятий города увидели, кто добросовестно выполняет свою работу, а кто нарушает требования безопасности и рискует не только имуществом граждан, но и жизнью людей.

Первая остановка – у дома № 14 «а» по улице Вокзальной, на козырьках балконов – метровые пласты снега. С крыш других домов свисают сосульки.

– Мы за козырьки не отвечаем, их должны очищать собственники квартир, – говорит инженер управляющей компании ТЖХ. – Обслуживаем 560 домов, работают четыре подъёмные вышки. Сразу очистить все дома не успеваем.

Юрий Гаврилович отметил, что управляющие компании обязаны предупреждать собственников квартир о том, что надо очищать козырьки, и если они сами не могут убрать снег, то должны обратиться за помощью в свою управляющую компанию.

Сосульки угрожающе свисают не только с крыш домов, но и с электрических проводов. Такую картину мы увидели возле дома № 7 «а» по улице Тукаева.

– Это недочёты энергоснабжающей компании, – отвечает главный инженер ООО «БЖИ плюс».

Представители управляющих компаний посетовали, что надзорные органы – административная комиссия города совместно с отделом ЖКХ администрации города – слишком суровы: сразу наказывают и не дают передышки.

– Надо вовремя убирать снег и сосульки, если расслабиться или замешкаться, может произойти беда, – заметили специалисты отдела ЖКХ.

Проезжая мимо двухэтажных домов по улице Весенней, замечаем огромные пласты снега, которые свешиваются с крыш. Сразу видно, что здесь давно не убирали.

– Мы снег чистили, это на днях намело, – отвечает представитель компании ООО «Жилсервис». – Собираемость платежей с двухэтажных домов маленькая, а затраты высокие, жители этого не понимают, надо тарифы поднимать, чтобы привлекать технику, сводить концы с концами.

Но к некоторым управляющим компаниям замечаний не было. Проезжаем по улице Дружбы и видим, что здесь крыши домов очищены от снега и сосулек нет. Эти дома обслуживает ЖСК «Стерлитамакский».

– Конечно, зима выдалась снежная, но это не оправдание, – заключил и.о. начальника отдела ЖКХ Ильдар Гарифуллин. – Сейчас управляющие компании, чтобы избежать трагедий, должны работать слаженно, чётко, без выходных.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104