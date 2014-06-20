Сосульки угрожающе свисают…
Надо вовремя очищать крыши и козырьки
В г.Октябрьском глыбы снега и льда, упавшие с крыши домов, повредили 18 автомобилей. В Кармаскалинском районе произошло ЧП, причиной которого стал всё тот же снег, упавший с крыши, в г.Белорецке такая же ситуация привела к смерти женщины. Об этом рассказал заместитель начальника отдела ЖКХ Юрий Лаптев во время рейда.
Представители управляющих предприятий города увидели, кто добросовестно выполняет свою работу, а кто нарушает требования безопасности и рискует не только имуществом граждан, но и жизнью людей.
Первая остановка – у дома № 14 «а» по улице Вокзальной, на козырьках балконов – метровые пласты снега. С крыш других домов свисают сосульки.
– Мы за козырьки не отвечаем, их должны очищать собственники квартир, – говорит инженер управляющей компании ТЖХ. – Обслуживаем 560 домов, работают четыре подъёмные вышки. Сразу очистить все дома не успеваем.
Юрий Гаврилович отметил, что управляющие компании обязаны предупреждать собственников квартир о том, что надо очищать козырьки, и если они сами не могут убрать снег, то должны обратиться за помощью в свою управляющую компанию.
Сосульки угрожающе свисают не только с крыш домов, но и с электрических проводов. Такую картину мы увидели возле дома № 7 «а» по улице Тукаева.
– Это недочёты энергоснабжающей компании, – отвечает главный инженер ООО «БЖИ плюс».
Представители управляющих компаний посетовали, что надзорные органы – административная комиссия города совместно с отделом ЖКХ администрации города – слишком суровы: сразу наказывают и не дают передышки.
– Надо вовремя убирать снег и сосульки, если расслабиться или замешкаться, может произойти беда, – заметили специалисты отдела ЖКХ.
Проезжая мимо двухэтажных домов по улице Весенней, замечаем огромные пласты снега, которые свешиваются с крыш. Сразу видно, что здесь давно не убирали.
– Мы снег чистили, это на днях намело, – отвечает представитель компании ООО «Жилсервис». – Собираемость платежей с двухэтажных домов маленькая, а затраты высокие, жители этого не понимают, надо тарифы поднимать, чтобы привлекать технику, сводить концы с концами.
Но к некоторым управляющим компаниям замечаний не было. Проезжаем по улице Дружбы и видим, что здесь крыши домов очищены от снега и сосулек нет. Эти дома обслуживает ЖСК «Стерлитамакский».
– Конечно, зима выдалась снежная, но это не оправдание, – заключил и.о. начальника отдела ЖКХ Ильдар Гарифуллин. – Сейчас управляющие компании, чтобы избежать трагедий, должны работать слаженно, чётко, без выходных.
Альбина РАХИМОВА