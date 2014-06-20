Спектакль для Ляйсан

Любовный треугольник – он, она и мама

Выпускное представление «Эти свободные бабочки» артисты театральной студии Катрины Душанбаевой подарили четырёхлетней Ляйсан Насыровой. Малышка больна лейкемией, и часть средств от проданных билетов пойдёт на её лечение.

Уютный зал Стерлитамакского концертного объединения полон – яркое свидетельство сердечности и душевности наших горожан. Многие из них уже видели разные постановки популярной пьесы известного американского драматурга Леонарда Герша, но как будут играть юные актёры в спектакле молодого режиссёра Фаниля Тулунгужина, не знал никто.

ПРОСТОТА СЛОЖНОСТИ

Чем отличается талантливая вещь от своей противоположности? С первого взгляда она кажется простой и понятной, как глубоководная прозрачная река – мелкой. Вот и спектакль «Эти свободные бабочки» замешан на простом, как дважды два, сюжете. К слепому, совсем ещё юному, пареньку приходит знакомиться соседка – взбалмошная девятнадцатилетняя девица, уже побывавшая замужем. Мама нашего героя – модная детская писательница. Респектабельная дама далеко не в восторге от неожиданной дружбы балованного сыночка с легкомысленной простушкой из неизвестно какой семьи. Всё! Но почему зрители, затаив дыхание, следят за происходящим на сцене? Весь секрет – в красноречивых и многозначных деталях, из которых соткана эта простая история.

Две юные души, затерявшиеся в огромном холодном городе, тянутся друг к другу. И плевать они хотели на разное социальное происхождение и воспитание. Он умеет думать, она – чувствовать. Молодые люди замечательно дополняют друг друга. Джил удаётся раскрепостить, расширить кругозор Дона. Дон учит Джил постоянству и верности. И всё складывается прекрасно, но в один ужасный день в их жизнь врывается женщина из чуждого им мира. С появлением миссис Бейкер, матери Дональда, зрители начинают остро ощущать хрупкость и беззащитность героев. Они так похожи на изящных ярких бабочек! Опьянённые любовью и обретённой свободой Дон и Джил не чуяли леденящих ветров прозы жизни. Они хотят только одного:

– «Я прошу одного, – цитирует Джил, – свободы. Свободные же бабочки. И люди не могут отказать Гарольду Скимполу в том же праве, которое они признают за бабочками». Знаешь, я себя иногда ощущаю бабочкой. Я лечу, лечу…

Миссис Бейкер, желая сыну добра, губит его. Сто раз выстиранная педагогическая истина – вечный урок родителям! Смотришь на действия любящей мамаши и вспоминаешь старую мысль о благих намерениях, которыми устлана дорога в ад.

Честно говоря, с первого раза было бы невозможно разгадать многие тайные смыслы пьесы, если бы не умелая режиссура и пронзительная игра актёров.

ВИКТОРИЯ, АЗАМАТ И ЯНА

На сцене – невысокий, ладно скроенный юноша, почти мальчик. Но что с ним? Он как будто смотрит в пустоту, и движения у него какие-то слишком отточенные и выверенные. Мальчик слепой. Азамат Шагисултанов не играет роли Дональда Бейкера – актёр буквально превратился в своего героя. Дон – человек без кожи – очень ранимый, чувствующий давление самой крошечной былинки бытия, ощущающий чужую боль как свою, абсолютно беззащитный перед окружающим миром. Ему досталась мама-танк с несокрушимым собственным достоинством и незыблемой уверенностью в своей правоте. Миссис Бейкер смертельно любит своего сына любовью матери-собственницы. Дон-Азамат разговаривает с родительницей как вырвавшийся на свободу подросток, уверенный, что никогда не вернётся в удушающую атмосферу родного дома:

– Здравствуй, мама! А я знал, что это ты. Потому что когда это ты, телефон не звонит, а стонет – от предчувствия твоих нотаций.

Бедный, замученный тотальной материнской заботой мальчик. Он иногда кажется старше своей многоопытной мамочки. Однажды Дон признался: «Мы привыкли, что любовь – это боль».

И вот в один прекрасный день Дон знакомится с Джил. Исполнительница этой роли Виктория Иванова, не мудрствуя лукаво, изображает смелую и находчивую девчонку. На первый взгляд ей всё нипочём! Но это только кажется.

Оригинально Яна Ищук изображала мало сказать англичанку и заботливую мать – миссис Бейкер была ещё и увенчанная лаврами модная писательница. Налицо риск – переиграть или, наоборот, смутиться и смазать образ. Однако актриса попала в самое яблочко. Миссис Бейкер получилась в точности такой, какой представляют англичанок начитанные жители российской глубинки. Возник знакомый, спаянный любовью-ненавистью треугольник: сынок, его девушка и суперзаботливая родительница. Однако спектакль, в отличие от пьесы, закончился на оптимистической ноте. Свободные бабочки – Дон и Джил – встретились, чтобы никогда не расставаться.

ЛУЧШИЙ КРИТИК – ЗРИТЕЛЬ

Спектакль закончился, но праздничный вечер продолжался. Руководитель театральной студии Катрина Душанбаева вручила своим выпускникам сертификаты, поздравила их с окончанием учёбы и дебютным спектаклем. Сами выпускники благодарили преподавателей и особенно режиссёра постановки Фаниля Тулунгужина за чуткое отношение, понимание и веру в их талант. Виктория Иванова, в частности, сказала:

– Огромное спасибо всем, кто работал с нами. Мы сейчас чувствуем, что после учёбы и репетиций стали лучше как люди и интереснее как личности.

Но самые тёплые слова сказали артистам зрители.

Валентина Чекрыжёва:

– Спектакль очень эмоциональный. Начинающие актёры волновались, но это не мешало игре. Мне кажется, даже добавляло ей своеобразную правдивость и предельную честность. Когда-то в другом городе смотрела «Эти свободные бабочки». Хороший был спектакль. Но на наш с удовольствием сходила бы ещё раз!

Эльвира Гайсина:

– Спектакль замечательный. Очень понравилась игра молодых актёров. Эмоции прямо захлёстывали. Я буквально жила в атмосфере этой постановки. Желаю артистам, чтобы они не останавливались на достигнутом. Хотелось бы увидеть их новые работы. Все были хороши. Однако особенно трогала игра Азамата и Виктории. Они блистательно справились с довольно сложными ролями и вызвали зрительские слёзы.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104