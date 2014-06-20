У Дмитрия Солянникова – «бронза» Европы!

На уфимском стадионе «Строитель» только что завершились старты личного первенства. Соперничали лучшие гонщики Австрии, Германии, Чехии, Норвегии, Финляндии и четыре россиянина – Эдуард Крысов из Ярославля, Василий Несытых из Каменска-Уральского, знаменитый уфимец Николай Красников и воспитанник стерлитамакского мотоклуба «Каустик» Дмитрий Солянников.

С первых серий заездов вне конкуренции оказался Николай Красников: он уверенно победил и в первый, и во второй день соревнований, и второй год подряд удерживает звание чемпиона Европы.

Порадовал своих болельщиков наш Дмитрий Солянников: в первый день гонок в трёх заездах победил, в двух – финишировал вторым, в финальном заезде показал третий результат; кроме того, был третьим в заезде, посвящённом памяти Габдрахмана Кадырова. Во второй день Дмитрий опять пробился в финал и снова финишировал третьим. В итоге двухдневной борьбы на ледяной дорожке у Дмитрия Солянникова в активе набрались 28 зачётных очков, и он стал бронзовым призёром соревнований.

Серебряной медали добился Эдуард Крысов, кстати, один год выступавший за мотоклуб «Каустик» и пробившийся тогда в финал мирового чемпионата.

Итак, студент Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Дмитрий Солянников в этом спортивном сезоне сумел стать чемпионом страны среди юниоров в личном и командном первенстве; к прошлогодней серебряной медали уже взрослого чемпионата Европы добавил теперь бронзовую награду. Надо полагать, «золото» континента у него в перспективе – нашему гонщику всего-то 17 лет!

Успехи Дмитрия по праву разделяют тренерский штаб и директор мотоклуба «Каустик» Ильшат Маннасов, отец спортсмена – механик Вячеслав Солянников.

С.ГАФАРОВ

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