Убийство в праздник

Трагедией завершился День защитника Отечества для одной из семейных пар Стерлитамака. Как сообщает Следственный комитет республики, 23 февраля супруги отмечали праздник. Затем между захмелевшими людьми произошёл конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и ударила в грудь супруга. От ранения 59-летний гражданин скончался на месте. Подозреваемая написала явку с повинной и по ходатайству следователя была заключена под стражу.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

По материалам пресс-службы Следственного комитета РФ по РБ

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