Уроки русского

Жителей Стерлитамака подготовят к Тотальному диктанту на бесплатных курсах

В апреле в Стерлитамаке в пятый раз, как и в других городах России, стартует ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Её цель – дать возможность каждому человеку проверить своё знание русского языка и пробудить в обществе интерес к повышению грамотности.

Напомним, что идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ в начале двухтысячных. За эти годы Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие.

В рамках акции в нашем городе начинаются бесплатные подготовительные курсы по русскому языку «Русский по пятницам», где все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию филологов и повысить свой уровень грамотности. Слушателям курсов предстоит писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности.

В программу бесплатных занятий включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста Тотального диктанта-2017, поэтому у слушателей будет больше шансов получить положительную оценку на диктанте.

Курсы начнутся 3 марта и будут организованы на базе башкирского лицея № 3 (ул.Худайбердина, 194), гимназии № 4 (ул.Шафиева, 23), школы № 10 (ул.Волочаевская, 15 «а»),

школы № 33 (ул.Водолаженко, 2 «а»). Занятия будут проходить еженедельно по пятницам в 18 часов, а также 11, 18, 25 марта, 1, 8 и 15 апреля до написания Тотального диктанта, который состоится 16 апреля.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104