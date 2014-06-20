Уважают, доверяют и гордятся

По итогам социального опроса только 25 процентов россиян не хотят, чтобы их родственники стали военнослужащими.

Как рассказали социологи, 46 процентов опрошенных относятся к военным с уважением, 39 процентов – с гордостью, 26 процентов возлагают на них надежды, а доверяют 24 процента.

ВЦИОМ отмечает, что по 4 процента россиян относятся к военнослужащим с недоверием и разочарованием.

По мнению респондентов, российские офицеры обладают многими положительными качествами. Так, они являются защитниками интересов России (средний балл по пятибалльной шкале – 4,3), мужественными (4,3) и ответственными людьми (4,3). Россияне видят в офицерах профессионалов (4,2), готовых рисковать жизнью, исполняя свой долг (4,2), защищать интересы сограждан (4,1). Кроме того, россияне отмечали, что офицеры обладают такими качествами, как добросовестность (4,1), человечность (4,1), честность (4). А самой нетипичной их чертой названа личная скромность (3,7).

ВЦИОМ проводил опрос в октябре 2016 года в 130 населённых пунктах. В нём участвовали 1600 человек.

В феврале по данным опроса Левада- центра 58 процентов опрошенных россиян высказались за то, чтобы в стране был сохранён военный призыв. За то, чтобы перевести армию на контрактную основу, высказались 37 процентов опрошенных. 61 процент респондентов отметили, что поддерживают призыв своих родственников в армию, 23 процента, напротив, заявили, что попытались бы сделать так, чтобы их родные в армии не служили. Затруднились ответить 15 процентов респондентов.

РИА «Новости»

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