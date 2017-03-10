В Стерлитамаке – самые низкие цены на молоко
По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата, в феврале самые низкие средние цены на цельное пастеризованное молоко зафиксированы в Стерлитамаке – 42,86 рубля за литр. При этом, в отличие от других городов республики, февральские потребительские цены на молоко в Стерлитамаке оказались ниже январских. Разница в стоимости составила 81 копейку.
Незначительно отстал от Стерлитамака январский лидер по ценам на молоко – Нефтекамск – 42,89 рубля.
Самым дорогим городом по ценам на молоко по-прежнему является Уфа. Средняя стоимость молока в последний месяц зимы достигла здесь 47,02 рубля за литр. Месяц назад оно стоило на семь копеек дешевле.
В Сибае за месяц цельное пастеризованное молоко подорожало на 26 копеек — 45,85 рубля за литр.
В целом по республике средняя потребительская цена на пастеризованное молоко 2,5−3,2 процента жирности, по сравнению с январем текущего года, осталась неизменной и составила 45,41 рубля.
«Башинформ»