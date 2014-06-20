Вакансия в муниципалитете

Администрация ГО г.Стерлитамак РБ объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Требования к кандидатам: высшее или среднее профессиональное образование по профилю должности, стаж работы по специальности, стаж государственной и (или) муниципальной службы желательны.

Конкурс состоится 23 марта 2017 года в кабинете № 301 администрации города (пр.Октября, 32).

Приём документов на конкурс проводится со 2 по 21 марта 2017 года в кабинете № 224 администрации городского округа с 14 до 17.30 ежедневно, кроме выходных.

Подробная информация по перечню документов, порядку проведения конкурса, а также проект трудового договора размещены на сайте администрации городского округа http://www.sterlitamakadm.ru/ в разделе «Вакансии».

Справки по телефонам: 24-10-26, 24-51-87.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104