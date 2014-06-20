Вакансия в муниципалитете
Администрация ГО г.Стерлитамак РБ объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
Требования к кандидатам: высшее или среднее профессиональное образование по профилю должности, стаж работы по специальности, стаж государственной и (или) муниципальной службы желательны.
Конкурс состоится 23 марта 2017 года в кабинете № 301 администрации города (пр.Октября, 32).
Приём документов на конкурс проводится со 2 по 21 марта 2017 года в кабинете № 224 администрации городского округа с 14 до 17.30 ежедневно, кроме выходных.
Подробная информация по перечню документов, порядку проведения конкурса, а также проект трудового договора размещены на сайте администрации городского округа http://www.sterlitamakadm.ru/ в разделе «Вакансии».
Справки по телефонам: 24-10-26, 24-51-87.