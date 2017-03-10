Весна начинается с праздника любви и верности

Городскую инициативу поддержали в республике

В первый день весны в Стерлитамаке прошёл городской праздник любви и верности «Етеган». Мероприятие проводится второй год подряд, его организаторами и учредителями стали Стерлитамакское отделение курултая башкир, отдел по молодёжной политике и отдел культуры администрации города. В этом году инициативу стерлитамакцев подхватили и другие города республики: праздник любви и верности отметили в Уфе, Сибае.

Начался «Етеган» с литературного кафе в библиотеке башкирской и татарской литературы им. А.Инана, где студенты читали собственные произведения о любви, своё творчество представил доцент Стерлитамакского филиала БашГУ поэт Айнур Утяев, гостья из Гафурийского района Фаузия Кутлугильдина написала специально к празднику стихотворение.

Позже на площади перед театрально-концертным объединением начался флешмоб: молодые люди ритмично танцевали под лучами первого весеннего солнца и запустили в небо белые, синие и зелёные шары – цветов флага республики.

В зале театрально-концертного объединения праздничное торжество открылось танцем «Семь девушек» в исполнении ансамбля «Дервиш» СФ БашГУ. Согласно преданию, молодые женщины после гибели мужей встали на защиту своего рода и тоже погибли, превратившись в созвездие Большой Медведицы (по-башкирски – «Етеган»). Организаторы надеются, что этот танец станет визитной карточкой мероприятия.

Председатель Стерлитамакского отделения курултая башкир, доцент СФ БашГУ Лейсан Юсупова, открывая официальную часть вечера, отметила, что смысл праздника –укрепить вечные человеческие ценности.

– Брак, семья, верность – эти понятия должны быть основополагающими в нашем обществе. Первый весенний день невольно ассоциируется с любовью, пробуждением. Приятно, что нашу идею поддержали в республике, мы получили много положительных отзывов.

Лейсан Яркеевна пожелала студентам, приехавшим из разных уголков республики, продолжить традицию праздника в своих городах и районах и наградила победителей открытого республиканского конкурса «Етеган», который проводился в январе и феврале.

В этот день подарки вручали и супружеским парам, прожившим вместе более 30 лет – семьям Гирфановых, Ибраковых, Хусаиновых. Супруги рассказали, как познакомились, поделились секретами долголетия в браке и даже признались друг другу в любви. Завершился день любви и верности праздничным представлением, которое подготовили артисты Стерлитамакской филармонии, учащиеся и студенты города.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104