Вместе с детьми

В преддверии замечательного весеннего праздника 8 Марта Дворец пионеров и школьников приглашает посетить творческие мастерские выходного дня «Вместе с детьми».

В программе встречи:

– мастер-класс «Весенняя фантазия» (для работы вам понадобятся бумажные салфетки с рисунком, клей ПВА, небольшая тарелка или блюдце);

– мастер-класс «Необыкновенный сюрприз» (понадобятся картон, клей, ножницы, цветная бумага, декоративные элементы – стразы, разноцветные атласные ленты и др.).

Вы сможете посетить музей природы, пообщаться с животными и покормить их (приносите овощи).

Ждём вас 5 марта в 11 часов в кабинете № 25 Дворца пионеров и школьников.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104