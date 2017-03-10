Вместе с детьми
В преддверии замечательного весеннего праздника 8 Марта Дворец пионеров и школьников приглашает посетить творческие мастерские выходного дня «Вместе с детьми».
В программе встречи:
– мастер-класс «Весенняя фантазия» (для работы вам понадобятся бумажные салфетки с рисунком, клей ПВА, небольшая тарелка или блюдце);
– мастер-класс «Необыкновенный сюрприз» (понадобятся картон, клей, ножницы, цветная бумага, декоративные элементы – стразы, разноцветные атласные ленты и др.).
Вы сможете посетить музей природы, пообщаться с животными и покормить их (приносите овощи).
Ждём вас 5 марта в 11 часов в кабинете № 25 Дворца пионеров и школьников.
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (3 Мар 2017). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.