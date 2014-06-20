Возле СФ БашГУ – необычная скульптура
В Стерлитамаке возле главного корпуса филиала БашГУ установлен робот.
Скульптура сделана известным в городе художником Александром Замесиным. Как отмечает автор творения, робот выполнен в стиле «стимпанк», главные спецэффекты – горящие глаза, сделанные из автомобильных фар, и аудиоустройство, которое установили специалисты СФ БашГУ. Высота композиции – три метра, вес – не менее 300 килограммов.
«Данная работа – наглядный пример для ребят, занимающихся сборкой и программированием роботов, – подчеркнул директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. – Не исключено, что именно этот робот станет олицетворением робототехники Стерлитамака, вызовет большой интерес у жителей и сделает эту сферу более привлекательной».
Робот был установлен накануне регионального робототехнического фестиваля «Робофест-Стерлитамак», собравшего более 100 команд из различных городов и районов республики.
Пресс-служба СФ БашГУ