Возле СФ БашГУ – необычная скульптура

В Стерлитамаке возле главного корпуса филиала БашГУ установлен робот.

Скульптура сделана известным в городе художником Александром Замесиным. Как отмечает автор творения, робот выполнен в стиле «стимпанк», главные спецэффекты – горящие глаза, сделанные из автомобильных фар, и аудиоустройство, которое установили специалисты СФ БашГУ. Высота композиции – три метра, вес – не менее 300 килограммов.

«Данная работа – наглядный пример для ребят, занимающихся сборкой и программированием роботов, – подчеркнул директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. – Не исключено, что именно этот робот станет олицетворением робототехники Стерлитамака, вызовет большой интерес у жителей и сделает эту сферу более привлекательной».

Робот был установлен накануне регионального робототехнического фестиваля «Робофест-Стерлитамак», собравшего более 100 команд из различных городов и районов республики.

Пресс-служба СФ БашГУ

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