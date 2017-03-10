Всё – для комфорта граждан

Зачем и куда растёт наш город

Сколько бы мы ни вздыхали по бесплатным квартирам советских времён, жить приходится здесь и сейчас. И большинство молодых людей в приобретении квадратных метров рассчитывают на свои силы или, максимум, щедрость родителей. Возведение нового жилья – локомотив строительной индустрии, по этому показателю судят о положении отрасли в целом как индикаторе благополучия граждан. Само наличие покупателей квартир в новостройках говорит о том, что город растёт, перспективен и удобен для жизни.

В Стерлитамаке темпы строительства жилья несколько снизились. Но эта рецессия имеет общероссийскую тенденцию – сказываются экономические неурядицы последних лет. К тому же, строительная тема не ограничивается возведением жилья – это и новые дороги, и школы, и больницы, и реконструкция объектов культуры и многое другое.

Итоги и будущее отрасли обсуждали на ежегодном активе работников предприятий строительного комплекса. Первый заместитель главы администрации по развитию и строительству Александр Пантелеев в своём докладе обобщил результаты минувшего года и наметил перспективы развития.

НОВЫЕ РАЙОНЫ И ДОМА

В 2016 году завершена разработка документации по планировке первой и второй очереди жилого района «Радужный», который разместится на 178 гектарах земли в западном направлении за улицей Артёма. Там должны построить 72 многоквартирных дома, в которых будут жить около 33 тысяч человек. «Радужный» оснастят инфраструктурой – пять детских садов, три школы и больничный комплекс. Для развлечений и занятий спортом предусмотрены парковая зона, аквапарк, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и стадионом.

На территории бывшей воинской части в границах улиц Волочаевской, Добролюбова и Николаева построят десять домов площадью более 60 тыс. квадратных метров, детский сад на 120 мест и административное здание.

– Застройка новых микрорайонов будет происходить с учётом требований, предъявляемых к комфортному проживанию граждан, – подчеркнул Александр Пантелеев. – Для автомобилей предусмотрены парковки и многоуровневые паркинги. Продолжается строительство жилого комплекса «Снегири» (в границах улиц Сагитова, Набережной, Ильича, Латыпова) и микрорайона «Прибрежный» возле реки Ольховки, домов в Западном районе.

Не забывают и про отдалённые территории – в посёлке Шахтау по ул.Карла Либкнехта возведут семь пятиэтажек. Также в посёлке давно назрела необходимость строительства новой школы, в которой предусмотрен бассейн.

ДОРОГИ, ШКОЛЫ, ПАРКИ ОТДЫХА

Недостаточно купить жильё, до него ещё надо добраться. В минувшем году были введены в эксплуатацию три межквартальные и несколько дорог меньшего значения. Реконструирован перекрёсток улиц Худайбердина и Элеваторной с расширением проезжей части. В этом году ждёт своего часа вторая очередь дороги по ул.Строителей от ул.Караная Муратова с выездом на Раевский тракт.

Средства, выделенные по республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП), позволили микрорайону 7Б Западный обзавестись новой школой на тысячу мест. Заложен фундамент ещё одной школы в микрорайоне № 5.

К своему 250-летнему юбилею город преобразился. Бульвары по ул.Коммунистической, проспектам Ленина и Октября были сведены в единую систему. Прекрасный фонтан на площади перед СГТКО, детские и спортивные площадки, установка скульптур и малых архитектурных форм сделали центр города привлекательным местом для прогулок горожан всех возрастов. Ещё одной точкой притяжения, разумеется, стала пешеходная зона в старой части города, возле кинотеатра «Салават». Теперь предполагается обустроить место за кинотеатром для активного отдыха детей и молодёжи.

В 2016 году началось благоустройство парка им.Кирова, где появилась детская площадка. Там будет часовня в память о разрушенном соборе Казанской Божьей Матери. Решается вопрос о создании в парке аллеи молодожёнов, где новобрачные могли бы отметить день свадьбы высадкой саженцев.

Думается, все горожане заметили модернизацию Городского дворца культуры. Проект реконструкции ГДК рассчитан на несколько этапов, общая стоимость работ превышает 800 млн рублей. В 2016-м завершился первый этап, включающий изменение фасада и входной группы дворца, благоустройство прилегающей территории. Заменены ленточное остекление и стилобатная часть здания. Обновлена площадь перед ГДК.

Резюмируя своё выступление Александр Пантелеев заметил, что от слаженной и добросовестной работы заказчиков, строителей, архитекторов, проектировщиков, применения неординарных технических решений зависят комфорт и привлекательность Стерлитамака.

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ

Начальник отдела ГКУ «Управление капитального строительства РБ» Шадмурат Бикимбетов сообщил подробности строительства нового пожарного депо на ул.Караная Муратова. С разрастанием новых микрорайонов западная черта города постепенно отдалялась от существующих пожарных частей. И в случае возгорания пожарные уже не успевали оперативно прибыть на место вызова. Сейчас эта проблема устранена. Депо было построено по заказу администрации города в довольно сжатые сроки.

– В настоящее время в Стерлитамаке по федеральной правительственной программе возводится школа на 1225 мест в микрорайоне № 5, – сообщил Шадмурат Бикимбетов. – Применяемые материалы проходят жёсткий контроль, все работы согласуются с инженерными службами города. На объекте соблюдаются требования к современному образовательному учреждению. Школа будет с высокими потолками, оснащена кабинетами, лабораториями, столовой, актовым залом. Также предусмотрены два спортзала, зимний сад, система контроля доступа, видеонаблюдения и прочее. Объект планируется сдать к 1 сентября 2018 года.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 марта 2017 года)

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