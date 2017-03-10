«Золотая шайба» – у стерлитамакских хоккеистов
Впервые за много лет в республиканском финальном турнире розыгрыша призов Всероссийского клуба «Золотая шайба» победила команда из Стерлитамака.
Воспитанники тренера Дмитрия Холепы – ребята 2006 года рождения – стали сильнейшими в младшей возрастной группе. Финальный турнир проходил с 22 по 26 февраля в Туймазах. В своей подгруппе первый матч наши хоккеисты проиграли со счётом 5:6 команде уфимской школы имени Азаматова, но затем разгромили ребят команды «Сокол» из Куюргазинского района со счётом 32:0, а в стыковом полуфинальном поединке не оставили никаких шансов туймазинскому «Девону» – 7:0. И уже в финале вновь сошлись в жаркой схватке с уфимцами, только на этот раз победа была за стерлитамакцами – 3:1. Игрок нашей команды Илья Чибизов, ученик школы № 32, признан лучшим нападающим финального турнира; тренер же предпочёл больше никого из своих воспитанников не выделять – все сыграли ровно… Молодцы, ребята! Успеха вам на турнире всероссийского финала в Сочи, на который команда должна поехать в апреле.
Олег ПЕРШИН