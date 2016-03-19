ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

И вновь, преодолев затменье,

Божественный приходит свет.

Прекрасней чуда воскресенья

В подлунном мире просто нет.

И оживают даты, числа,

Слова, названья, имена.

И наполняют высшим смыслом

Ту чашу, что и так полна.

Как жизнь отвоевать у смерти?

Взлететь из бездны в высоту?

Как в бесконечной круговерти

Душ не утратить чистоту?

На эти вечные вопросы

Пусть каждый отвечает сам.

Тот, чьи ступни истёрты, босы,

Скорее всходит к небесам.

Нести свой крест – святую ношу –

Путём молитвы и поста

Непросто. Но его не сброшу,

Ведь предо мной – пример Христа.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104