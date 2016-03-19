ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
И вновь, преодолев затменье,
Божественный приходит свет.
Прекрасней чуда воскресенья
В подлунном мире просто нет.
И оживают даты, числа,
Слова, названья, имена.
И наполняют высшим смыслом
Ту чашу, что и так полна.
Как жизнь отвоевать у смерти?
Взлететь из бездны в высоту?
Как в бесконечной круговерти
Душ не утратить чистоту?
На эти вечные вопросы
Пусть каждый отвечает сам.
Тот, чьи ступни истёрты, босы,
Скорее всходит к небесам.
Нести свой крест – святую ношу –
Путём молитвы и поста
Непросто. Но его не сброшу,
Ведь предо мной – пример Христа.
Марина ВОРОНОВА
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (17 Апр 2017). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.