А квартир не было

Стерлитамакский городской суд вынес приговор директору ООО «Александрия» и учредителю ООО «Соломон» 36-летней гражданке Якимовой. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

С февраля 2014 по июнь 2015 гг. женщина размещала в интернете объявления о продаже по заниженной цене строящихся квартир в г.Стерлитамаке. Мошенница вводила в заблуждение клиентов и риелторов, говоря, что её фирмы выкупили жильё на ранних стадиях строительства или квартирами с ней рассчитался застройщик в счёт выполненных работ.

Выгодные условия привлекли внимание 30 жителей республики, которые заключили с вышеуказанными фирмами предварительные договоры купли-продажи квартир, полностью оплатив за них требуемую сумму.

Однако права собственности на эту недвижимость не было ни у Якимовой, ни у подконтрольных ей организаций. Поэтому квартиры не могли быть предметом договора купли-продажи.

Директор компаний потратила полученные от потерпевших денежные средства по собственному усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб в размере, превышающем 38 млн рублей.

Суд приговорил Якимову к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания на 1 год 2 месяца до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Кроме того, суд взыскал в пользу 17 потерпевших около 21 млн рублей ущерба. Остальные пострадавшие добились вынесения судебных решений о его возмещении в порядке гражданского судопроизводства.

«Комсомольская правда»

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