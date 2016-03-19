А квартир не было
Стерлитамакский городской суд вынес приговор директору ООО «Александрия» и учредителю ООО «Соломон» 36-летней гражданке Якимовой. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
С февраля 2014 по июнь 2015 гг. женщина размещала в интернете объявления о продаже по заниженной цене строящихся квартир в г.Стерлитамаке. Мошенница вводила в заблуждение клиентов и риелторов, говоря, что её фирмы выкупили жильё на ранних стадиях строительства или квартирами с ней рассчитался застройщик в счёт выполненных работ.
Выгодные условия привлекли внимание 30 жителей республики, которые заключили с вышеуказанными фирмами предварительные договоры купли-продажи квартир, полностью оплатив за них требуемую сумму.
Однако права собственности на эту недвижимость не было ни у Якимовой, ни у подконтрольных ей организаций. Поэтому квартиры не могли быть предметом договора купли-продажи.
Директор компаний потратила полученные от потерпевших денежные средства по собственному усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб в размере, превышающем 38 млн рублей.
Суд приговорил Якимову к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания на 1 год 2 месяца до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.
Кроме того, суд взыскал в пользу 17 потерпевших около 21 млн рублей ущерба. Остальные пострадавшие добились вынесения судебных решений о его возмещении в порядке гражданского судопроизводства.
«Комсомольская правда»