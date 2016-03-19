«Библионочь-2017» пройдёт и в Стерлитамаке
Библиотеки централизованной библиотечной системы Стерлитамака 21 апреля приглашают всех желающих на Всероссийскую акцию «Библионочь-2017».
В нашем городе для всех ценителей книги, любителей вечерних прогулок и просто любопытных все библиотеки подготовили много интересного: разнообразные мастер-классы, театрализованные представления, выступления творческих коллективов города, встречи с интересными людьми, занимательные квесты, викторины, конкурсы, экспозиции, в том числе редких, книг и многое другое.
Основные городские площадки: центральная городская библиотека (ул.Сакко и Ванцетти, 55), библиотека № 3 – «Мастерская искусств» (пр.Ленина, 30), библиотека № 4 – молодёжный креатив-центр (пр.Октября, 30) – с 19 часов; центральная детская библиотека (пр.Октября, 43) – с 17 часов.
Вход свободный.