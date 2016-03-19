«Библионочь-2017» пройдёт и в Стерлитамаке

Библиотеки централизованной библиотечной системы Стерлитамака 21 апреля приглашают всех желающих на Всероссийскую акцию «Библионочь-2017».

В нашем городе для всех ценителей книги, любителей вечерних прогулок и просто любопытных все библиотеки подготовили много интересного: разнообразные мастер-классы, театрализованные представления, выступления творческих коллективов города, встречи с интересными людьми, занимательные квесты, викторины, конкурсы, экспозиции, в том числе редких, книг и многое другое.

Основные городские площадки: центральная городская библиотека (ул.Сакко и Ванцетти, 55), библиотека № 3 – «Мастерская искусств» (пр.Ленина, 30), библиотека № 4 – молодёжный креатив-центр (пр.Октября, 30) – с 19 часов; центральная детская библиотека (пр.Октября, 43) – с 17 часов.

Вход свободный.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104