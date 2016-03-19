Благодарные люди или «пляжные весельчаки»?

Об одном полезном конкурсе

Грязный грузовик едет купаться в речке, а рыбы безмолвно кричат: «Мы тоже хотим жить!». Горячее солнце опустошает родники, и смелая девушка-сирота превращается в реку, чтобы спасти свой народ. В детских ладонях – крохотная планета, на ней умещаются радуга, дельфин и цветущие липы…

Городской открытый экологический конкурс «Вода и жизнь» – это сотни историй о недальновидности и мудрости, о предательстве и спасении. В сказках, стихах, поделках и плакатах дети и взрослые размышляли о том, как стать хорошими хозяевами мира, в котором они живут. Этот конкурс – десятый по счёту, с каждым годом он привлекает всё больше участников. Почему?

– В этом году мы приняли 430 работ в пяти возрастных номинациях, – говорит организатор, зав. отделом экологии Дворца пионеров и школьников им.А.П.Гайдара Зинаида Андреевна Чаус. – Участвовали дошкольники, школьники, воспитатели и педагоги из Стерлитамака, Стерлитамакского и Аургазинского районов и Кумертау. Что особенно порадовало? Большое количество работ в номинации «Мультимедийная презентация» (презентации – нужная вещь, они активно используются на занятиях с детьми). Порадовало искреннее желание участников выразить себя, высказаться о любви ко всему живому. К сожалению, не все были внимательны к условиям конкурса. Так, героями поделок должны были стать обитатели водоёмов, занесённые в Красную книгу России или Башкирии, а от поэтического и прозаического творчества требовалась абсолютная уникальность, без заимствований из интернета. Но большинство работ было выполнено добросовестно. Свыше 70 победителей и призёров мы наградили грамотами и сувенирами.

– Как вы думаете, почему дети участвуют в конкурсах?

– Кто-то любит побеждать, кто-то выполняет просьбу воспитателя или учителя. К счастью, есть те, кому просто нравится учиться, кто хочет больше знать.

– У Юли получаются талантливые сочинения, поэтому я предложила ей попробовать свои силы в конкурсе «Вода и жизнь», – рассказывает Вера Давыдовна Тарасова, воспитатель лицея-интерната № 2 о победе девятиклассницы Юлии Алтынгузиной. – Девочка охотно откликнулась. Я уверена: когда дети пишут о любви к природе, бережное отношение к ней становится частью их души, они всегда будут ценить всё живое.

«Судьба моего родного озера» – это рассказ Юли о «пляжных весельчаках», которые гостят на Белом озере, о страдании воды и её жителей. А ещё – о надежде: если мы будем совестливыми, то всё-таки «наступит гармония в мире, и каждый человек сможет стать счастливым».

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104