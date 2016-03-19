Бог создал Землю, а всё остальное – строители

Таланты раскрывает олимпиада

На днях в Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий прошёл республиканский этап Всероссийской олимпиады «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В ней участвовали студенты из Уфы, Стерлитамака, Салавата и других городов Башкортостана, которые обучаются по программам специалистов среднего звена.

Конкурсантам пришлось решать весьма непростые задачи. Например, теоретическое задание – компьютерное тестирование – включало 60 вопросов. Профессиональное – выполнение конструктивного разреза здания (малоэтажного индивидуального жилого дома) по заданному направлению с применением компьютерных технологий. Практическое задание – определение положения точки на местности способом полярных координат, вынесение проектной отметки нивелиром. По словам молодых людей, задания были сложные, но интересные. А началась олимпиада с открытого урока, подготовленного преподавателем Анной Ивановной Пашкиной, но проводили его студенты-эксперты. Это был удивительный урок, посвящённый жизни и деятельности русского Леонардо да Винчи – Владимира Григорьевича Шухова.

Уже в детстве раскрылись уникальные способности гимназиста Шухова. В четвёртом классе он предложил оригинальный способ доказательства теоремы Пифагора. Невозможно перечислить открытия, изобретения и гениальные инженерные разработки Владимира Григорьевича. С его именем связаны строительство первых нефтепроводов в России, изобретение и создание металлических сетчатых оболочек строительных конструкций, первой в мире гиперболоидной башни, проектирование крупных систем водоснабжения городов, спасение падающих минаретов знаменитого медресе Улукбека в Самарканде и многое другое. И не зря Владимир Григорьевич говорил: «Бог создал Землю, а всё остальное – строители!».

Закончился урок моделированием из подручного материала Шуховской телебашни на Шаболовке. Это было тоже здорово! Один из студентов сказал:

– Мы узнали не только о чудесных изобретениях, конструкциях и попробовали своими руками сделать проект легендарной телебашни, но и ощутили гордость за нашу историю, страну и людей. Это самый лучший урок патриотизма, на котором я побывал.

Закончился конкурс традиционным награждением победителей. Первое место завоевала студентка Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Диана Нутфуллина (77,5 очка), второе – студент Нефтекамского нефтяного колледжа Лев Тимиргалеев (45,5), третье – студент Башкирского колледжа архитектуры, строительства

и коммунального хозяйства (Уфа) Ильшат Шаяхметов.

Победительница регионального этапа Диана Нутфуллина поедет в Чебоксары на Всероссийский конкурс профессионального мастерства.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104