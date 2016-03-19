Борьба? Заступничество!

С кем и за что сражаются зоозащитники

Воскресенье. Площадь перед культурно-досуговым центром «Сода». Десятки взрослых выстроились в ряд с цветными плакатами, рядом дошколята весело разбивают прозрачный лёд в лужицах. «Хочешь помочь бездомным животным? Стерилизуй домашних!» – огромной памяткой молодые женщины просвещают владельцев животных. «Самые преданные вам сердца, самые влюблённые в вас глаза не смогут без вас выжить. Не бросайте своих животных!», – напоминает очаровательный фотоколлаж в руках зоозащитницы. «За гуманный закон для животных в России» выступают девочки-подростки: у них на волосах вместо заколок – ободки с плюшевыми ушками, на курточках – зелёные ленточки. Табличка в руках юноши поясняет, что происходит: Стерлитамак участвует во Всероссийском митинге, посвящённом защите животных.

Вот пожилая женщина держит ватман с призывом: «Защищай самых слабых!». Возле неё маленькая девочка в розовом комбинезоне и большая чёрная собака. Девочка выбралась из коляски и заворожённо глядит на собаку, которая преданно смотрит на женщину. Почему-то мы нужны друг другу – люди и четвероногие.

– Акция «Россия без жестокости» проходит в более чем 150 городах страны, – поясняет зоозащитница Гульназ Рахматуллина. – Цель – поддержать законопроект «Об ответственном отношении к животным», который готовится к рассмотрению Госдумой во втором чтении. Те, кто вышел сегодня с плакатами на площадь, искренне верят, что закон защитит животных от жестокого обращения.

– Посты в вашей группе «Право на жизнь» яркие, правдивые, но зачастую не для слабонервных. Шубы вы называете продукцией из трупов животных, удаление кошачьих когтей предлагаете визуально «примерить» на человека. Вы любите животных, но не любите людей?

– Я считаю, что добро и гуманность начинаются с малого, но очень важного. С травинок, которые жалко сорвать. С божьей коровки на ладони. С котёнка, которого спасли на улице. С собаки, которую вылечили… Ещё Артур Шопенгауэр говорил, что сострадание к животным так тесно связано с добротою характера, что можно с уверенностью утверждать: не может быть добрым тот, кто жесток с животными. Всем хочется, чтобы рядом с нами были люди сострадательные и добрые, значит, каждому нужно начинать с себя. Быть добрее и сострадательнее к тем, кто не может себя защитить и дать сдачи обидчикам. Дети, выросшие в любви к животным, становятся настоящими людьми, способными помогать всем и не делать подлостей. А люди, обижающие животных, рано или поздно направят свою агрессию и на человека. В Год экологии мы хотим верить, что осознанность и добро одержат верх над жестокостью и равнодушием, что закон в поддержку животных будет принят. Возможно, люди, наконец, научатся решать проблемы, связанные с животными, гуманно. Тогда мир станет гораздо теплее, светлее и счастливее для всех – в первую очередь для самих людей.

– Вы ратуете за гуманность, при этом ваш метод – борьба?

– Мы утверждаем ценность жизни четвероногих – тех, кто сегодня оказался самым слабым и самым незащищённым… Действительно, со стороны, наша позиция, возможно, воспринимается как борьба. На самом деле это заступничество. Помните, чему нас всех учили в детстве? Помогать слабым. Так что, по большому счёту, речь даже не о борьбе за животных и их права. Мы боремся за детей, за нас всех, за нашу человечность.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104