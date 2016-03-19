Цена ниже рыночной

Особые условия для льготников

Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан создана Указом Президента Республики Башкортостан в 2014 году. Основная цель фонда – аккумулирование средств для финансирования и организации строительства жилья для отдельных категорий граждан.

Сегодня фонд финансирует строительство социального жилья, жилья экономического класса, реализуемого с предоставлением государственной поддержки гражданам, в том числе в рамках реализации федеральных, республиканских и муниципальных жилищных программ с привлечением внебюджетных средств.

На днях в администрации города прошла встреча представителей фонда с жителями города, которые заинтересованы в приобретении жилья. Специалисты отметили, что фонд финансирует строительство новых домов с современной инфраструктурой, квартиры сдаются с чистовой отделкой, при этом их цена ниже рыночной.

Приобрести такое жильё вправе лишь отдельные категории граждан: люди, состоящие на учёте в администрации города как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, участники федеральных программ «Жильё для российской семьи» и др., льготные категории граждан.

На встрече подробно рассказали, кто может стать участником программы, и отметили, что возможно не только приобрести новое жильё, но и расширить имеющееся. Представители коммерческих банков и потребительских кооперативов рассказали о программах кредитования.

Чтобы подать заявку и получить подробную информацию, нужно обратиться к специалистам фонда по телефону 8 (347) 285-00-80.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104