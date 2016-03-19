Цена ниже рыночной
Особые условия для льготников
Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан создана Указом Президента Республики Башкортостан в 2014 году. Основная цель фонда – аккумулирование средств для финансирования и организации строительства жилья для отдельных категорий граждан.
Сегодня фонд финансирует строительство социального жилья, жилья экономического класса, реализуемого с предоставлением государственной поддержки гражданам, в том числе в рамках реализации федеральных, республиканских и муниципальных жилищных программ с привлечением внебюджетных средств.
На днях в администрации города прошла встреча представителей фонда с жителями города, которые заинтересованы в приобретении жилья. Специалисты отметили, что фонд финансирует строительство новых домов с современной инфраструктурой, квартиры сдаются с чистовой отделкой, при этом их цена ниже рыночной.
Приобрести такое жильё вправе лишь отдельные категории граждан: люди, состоящие на учёте в администрации города как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, участники федеральных программ «Жильё для российской семьи» и др., льготные категории граждан.
На встрече подробно рассказали, кто может стать участником программы, и отметили, что возможно не только приобрести новое жильё, но и расширить имеющееся. Представители коммерческих банков и потребительских кооперативов рассказали о программах кредитования.
Чтобы подать заявку и получить подробную информацию, нужно обратиться к специалистам фонда по телефону 8 (347) 285-00-80.
Альбина РАХИМОВА