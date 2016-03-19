Чтоб я ни дня не работал!

У дауншифтинга есть альтернатива

«Если вы выберете любимую профессию, то вам не придётся работать ни дня в своей жизни», – под таким девизом специалисты юго-восточного межрайонного центра занятости населения решили провести компьютерную профессиональную диагностику школьников на республиканской ярмарке профессий. Готовы ли подростки к важному выбору? И есть ли им из чего выбирать?

ПО СОВЕТУ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ

В фойе первого и второго этажей ГДК школьников встречают «купцы» – профессиональные учебные заведения города. Поблёскивают кубки колледжа физической культуры, управления и сервиса, медколледж представляют студентки в костюмах сестёр милосердия разных эпох. Студенты химико-технологического колледжа в белых халатах у стола, уставленного колбами, определяют жёсткость воды методом титрования. Электрики и компрессорщики собрали 3D-принтер, и теперь он старательно печатает пластиковые детали для роботов. Будущие ветеринары из межотраслевого колледжа делают УЗИ беременной кошке, многопрофильный колледж демонстрирует студенческие дизайнерские проекты, а колледж торговли и гостеприимства иллюстрирует мастерство своих учеников целым городом из мастики – с шиханами, зданиями и памятниками.

– Кабина тёплая, девочки тоже машинистами работают, – педагоги колледжа строительства и профессиональных технологий агитируют девятиклассниц учиться управлять башенным краном. Школьницы вежливо слушают, но взоры у них безмятежные:

– Здесь интересно, мы узнали, где и на кого у нас в городе можно учиться. Но время у нас ещё есть: если ничего не выберем, пойдём в десятый класс.

– Жизнь дарит человеку три радости – друга, любовь и работу, – эту мысль братьев Стругацких напоминает собравшимся в большом зале школьникам заместитель министра труда и социальной защиты РБ Ф.Р.Шайхисламов. – Работа первична: только когда она приносит радость, человек достигнет успеха. В Стерлитамаке более трёх тысяч вакансий – требуются рабочие, специалисты в области машиностроения, медицинские работники… Я желаю вам сделать правильный – осознанный выбор.

ТОКАРЬ, ЖЕСТЯНЩИК, ДЕФЕКТОСКОПИСТ

Республиканская ярмарка профессий – это ежегодная встреча школьников, представителей профессиональных учебных заведений и работодателей. Для работодателей предусмотрено совещание, для будущих выпускников – мастер-классы. У стенда ФКП «Авангард» притихшие мальчишки в белых рубашках и строгих костюмах слушают рассказ об истории завода:

– В 1941 году здесь изготавливали заряды для гвардейских миномётов «Катюша»: каждый пятый залп производился благодаря труду авангардовцев. Тогдашние рабочие были вашими ровесниками, а наградой за их изнурительный труд была новая пара лаптей…

Сегодня предприятие работает в мирных целях – ему требуются аппаратчики, станочники, машинисты.

– Хотите на завод? – спрашиваю подростков, которые разглядывают заряд для гидроразрыва пласта.

– Нет, – вздыхают они. – Там трудно.

В увлекательный мир науки приглашают ребят химики: сотрудник ОАО «БСК» в белом халате знакомит гостей ярмарки с оптическими иллюзиями, физическими законами и фантастическими свойствами химических соединений и веществ. Работа – это не только ответственно, но и увлекательно.

Токарь-карусельщик, жестянщик, дефектоскопист… АО «Красный пролетарий» удивляет не только спросом на диковинные специальности, но и зарплатой. Рабочим обещают 35 тысяч рублей (это больше, чем получают ИТР):

– Нам очень нужны станочники. Их готовит политехнический колледж, но специалистов не хватает. На сегодняшней ярмарке школьники к нам подходят, спрашивают о вакансиях и зарплате. Хочется, чтобы ребята больше интересовались рабочими специальностями и понимали: вузы нужны не всем.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104