Чтоб я ни дня не работал!
У дауншифтинга есть альтернатива
«Если вы выберете любимую профессию, то вам не придётся работать ни дня в своей жизни», – под таким девизом специалисты юго-восточного межрайонного центра занятости населения решили провести компьютерную профессиональную диагностику школьников на республиканской ярмарке профессий. Готовы ли подростки к важному выбору? И есть ли им из чего выбирать?
ПО СОВЕТУ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ
В фойе первого и второго этажей ГДК школьников встречают «купцы» – профессиональные учебные заведения города. Поблёскивают кубки колледжа физической культуры, управления и сервиса, медколледж представляют студентки в костюмах сестёр милосердия разных эпох. Студенты химико-технологического колледжа в белых халатах у стола, уставленного колбами, определяют жёсткость воды методом титрования. Электрики и компрессорщики собрали 3D-принтер, и теперь он старательно печатает пластиковые детали для роботов. Будущие ветеринары из межотраслевого колледжа делают УЗИ беременной кошке, многопрофильный колледж демонстрирует студенческие дизайнерские проекты, а колледж торговли и гостеприимства иллюстрирует мастерство своих учеников целым городом из мастики – с шиханами, зданиями и памятниками.
– Кабина тёплая, девочки тоже машинистами работают, – педагоги колледжа строительства и профессиональных технологий агитируют девятиклассниц учиться управлять башенным краном. Школьницы вежливо слушают, но взоры у них безмятежные:
– Здесь интересно, мы узнали, где и на кого у нас в городе можно учиться. Но время у нас ещё есть: если ничего не выберем, пойдём в десятый класс.
– Жизнь дарит человеку три радости – друга, любовь и работу, – эту мысль братьев Стругацких напоминает собравшимся в большом зале школьникам заместитель министра труда и социальной защиты РБ Ф.Р.Шайхисламов. – Работа первична: только когда она приносит радость, человек достигнет успеха. В Стерлитамаке более трёх тысяч вакансий – требуются рабочие, специалисты в области машиностроения, медицинские работники… Я желаю вам сделать правильный – осознанный выбор.
ТОКАРЬ, ЖЕСТЯНЩИК, ДЕФЕКТОСКОПИСТ
Республиканская ярмарка профессий – это ежегодная встреча школьников, представителей профессиональных учебных заведений и работодателей. Для работодателей предусмотрено совещание, для будущих выпускников – мастер-классы. У стенда ФКП «Авангард» притихшие мальчишки в белых рубашках и строгих костюмах слушают рассказ об истории завода:
– В 1941 году здесь изготавливали заряды для гвардейских миномётов «Катюша»: каждый пятый залп производился благодаря труду авангардовцев. Тогдашние рабочие были вашими ровесниками, а наградой за их изнурительный труд была новая пара лаптей…
Сегодня предприятие работает в мирных целях – ему требуются аппаратчики, станочники, машинисты.
– Хотите на завод? – спрашиваю подростков, которые разглядывают заряд для гидроразрыва пласта.
– Нет, – вздыхают они. – Там трудно.
В увлекательный мир науки приглашают ребят химики: сотрудник ОАО «БСК» в белом халате знакомит гостей ярмарки с оптическими иллюзиями, физическими законами и фантастическими свойствами химических соединений и веществ. Работа – это не только ответственно, но и увлекательно.
Токарь-карусельщик, жестянщик, дефектоскопист… АО «Красный пролетарий» удивляет не только спросом на диковинные специальности, но и зарплатой. Рабочим обещают 35 тысяч рублей (это больше, чем получают ИТР):
– Нам очень нужны станочники. Их готовит политехнический колледж, но специалистов не хватает. На сегодняшней ярмарке школьники к нам подходят, спрашивают о вакансиях и зарплате. Хочется, чтобы ребята больше интересовались рабочими специальностями и понимали: вузы нужны не всем.
Екатерина ЯКОВЛЕВА