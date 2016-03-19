Чтобы никто не потерялся

С какими вопросами горожане обращаются в общественную приёмную?

Сами мы можем многое – работать, растить детей, обустраивать свой дом и приносить пользу миру. Но бывают ситуации, когда наших ресурсов недостаточно. Тогда мы обращаемся за помощью.

На прошлой неделе состоялся приём граждан в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия». К его секретарю В.И.Куликову (на снимке)горожане пришли как с личными вопросами, так и социально значимыми.

– У меня жилищная проблема, – говорит сидящая в очереди пенсионерка и охотно вводит присутствующих в курс дела.

– А я о своей проблеме буду говорить только лично с Куликовым, – строго сообщает её соседка по очереди.

У крыльца громко говорит и жестикулирует мужчина: заходить он не собирается, но активно обсуждает с прохожими перипетии мироустройства. А те, кто пришёл на приём, понимают: многое зависит от нас самих. Как ликвидировать несанкционированную свалку? Как вовремя включить разрушающийся дом в программу сноса ветхого и аварийного жилья? Как найти управу на киоскёров, несанкционированно торгующих выпечкой и табаком? Чтобы дать буксующей проблеме ход и не потеряться в житейских препятствиях, не нужно молчать – нужно быть неравнодушным и настойчивым.

– Каждую неделю я веду приём в администрации и один раз в квартал принимаю горожан здесь, в общественной приёмной «Единой России», – говорит глава администрации городского округа В.И.Куликов. – Я стараюсь дать ответ на каждый наболевший вопрос. Если невозможно разрешить ситуацию сразу, беру её себе в разработку.

Начинается приём. Люди основательно к нему подготовились – достают документы и письма, спрашивают совета. Они надеются на понимание и ждут помощи.

– У меня характер такой – проверять и придираться, – с улыбкой поясняет пенсионер. – В детском городке по проспекту Октября высокие скаты у горок, дети могут получить травмы. Тольяттинская фирма утверждает, что делает оборудование для детских городков по стандарту. Я обратился к разработчикам стандартов, из Москвы пришёл ответ: оказывается, изготовитель сам вправе решать, на какой высоте располагать горки…

– Есть ли возможность получить целевое направление для учёбы в вузе? – спрашивает отец одиннадцатиклассницы.

– Я не для себя стараюсь – для людей, – говорит мужчина в годах, –

по нашей улице Ильича беспрерывно идут большегрузные машины. У меня предложение: нельзя ли их направить в объезд, через Казадаевку?..

– Почему вы для людей стараетесь? – спрашиваю мужчину, когда он выходит после приёма.

– Природа у меня такая, – пожимает он плечами. – Когда что-то меняется к лучшему, и мне хорошо, и другим. Нынешним приёмом я доволен. Теперь точно знаю: ни один из наших сегодняшних вопросов не потеряется.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104