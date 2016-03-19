Действия в случае угрозы паводка
В целях вашей безопасности:
внимательно слушайте информацию о возможной чрезвычайной ситуации и инструкцию о порядке действий;
перенесите на чердак или перевезите в другое безопасное место ценные вещи;
поднимите мебель и бытовую технику на метр от пола;
закройте окна и двери, а, при наличии времени, на первом этаже забейте их снаружи щитами (досками);
отключите электричество, газ;
перевезите или перегоните домашних животных в безопасное место;
уберите из погреба запасы продуктов;
уберите со двора в защищённое место всё, что может унести талая вода, можете привязать эти предметы верёвками;
держите наготове сапоги, исправное плавательное средство – лодку, плот.
Держите в готовности:
сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предметами первой необходимости;
упакованные в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на три дня, тёплые вещи, средства гигиены для всех членов семьи;
аптечку, свечи, спички, фонарик с запасом батареек;
лестницу для подъёма на крышу или чердак, а также для того, чтобы использовать её при переходе от места укрытия до спасательного средства.