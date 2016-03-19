Действия в случае угрозы паводка

В целях вашей безопасности:

внимательно слушайте информацию о возможной чрезвычайной ситуации и инструкцию о порядке действий;

перенесите на чердак или перевезите в другое безопасное место ценные вещи;

поднимите мебель и бытовую технику на метр от пола;

закройте окна и двери, а, при наличии времени, на первом этаже забейте их снаружи щитами (досками);

отключите электричество, газ;

перевезите или перегоните домашних животных в безопасное место;

уберите из погреба запасы продуктов;

уберите со двора в защищённое место всё, что может унести талая вода, можете привязать эти предметы верёвками;

держите наготове сапоги, исправное плавательное средство – лодку, плот.

Держите в готовности:

сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предметами первой необходимости;

упакованные в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на три дня, тёплые вещи, средства гигиены для всех членов семьи;

аптечку, свечи, спички, фонарик с запасом батареек;

лестницу для подъёма на крышу или чердак, а также для того, чтобы использовать её при переходе от места укрытия до спасательного средства.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104