ГИБДД готовит серьёзную реформу

Российская Госавтоинспекция начинает реформировать существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В прошлом году ведомство подготовило технические требования для разработки нового электронного сервиса ЦАФАП (центр автоматической фиксации административных правонарушений ПДД) – это единое программное обеспечение (ПО) для систем фотовидеофиксации, которое должно внедряться на федеральном уровне. Такое ПО не только разработано, но и протестировано на дорогах Астраханской, Воронежской и Калининградской областей.

В апреле 2017 года ГИБДД намерена выпустить постановление, обязывающее все регионы перевести автоматические дорожные камеры на единое ПО. За счёт последнего Госавтоинспекция планирует минимизировать количество ошибочно или неправомерно выписанных штрафов, так как будет «установлен жёсткий, тотальный контроль» за объёмами брака и протоколами по статьям КоАП, по которым нарушения не должны фиксироваться автоматически.

Кроме того, вводя единое ПО, в ГИБДД собираются полностью искоренить практику создания «белых списков», куда входят номера автомобилей, владельцев которых не штрафуют за нарушения ПДД, зафиксированные камерами. Авторами списков «неприкасаемых водителей» выступают недобросовестные сотрудники ГИБДД на местах, либо выполняя поручение местных властей, либо действуя по собственной инициативе.

РИА «Новости»

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