«Горячая линия» по весеннему призыву

По вопросам весеннего призыва на военную службу и в целях разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности работают телефоны «горячей линии»:

– общественная приёмная (консультативно-правовой пункт) в военном комиссариате Республики Башкортостан – 8(347)228-02-92 – ежедневно, в рабочие дни с 9 до 19 часов, в выходные дни – с 10 до 17 часов;

– отдел подготовки и призыва граждан на военную службу –

8 (347)253-13-48; 228-43-59 – с 9 до 18 часов;

– военная прокуратура Уфимского гарнизона –

8(347)250-05-10 – с 9 до 18 часов в рабочие дни;

– Уфимский гарнизонный военный суд –

8(347)259-14-83 – с 9 до 18 часов в рабочие дни;

– экстренная психологическая помощь –

8(800)700-00-183 – круглосуточно.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104