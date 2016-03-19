Горят автомобили и квартиры

С начала года в Стерлитамаке зафиксировано девять пожаров в транспортных средствах: восемь раз горели легковые автомобили, один раз – спецтехника. 8 апреля на Оренбургском тракте полностью сгорел легковой автомобиль «Лада-Калина». Расследование показало, что огонь вспыхнул из-за неисправности транспортного средства.

Отдел надзорной деятельности напоминает водителям о необходимости своевременного прохождения техобслуживания. Автомагнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя и другие электрические приборы устанавливайте только в специальных центрах. Если машина эксплуатируется на газу, нужно периодически проверять её в специальной мастерской. В салоне автомобиля обязательно разместите первичные средства пожаротушения. Для собственной же безопасности поместите огнетушитель в легкодоступное для водителя место.

Пожар в машине можно распознать практически сразу по запаху бензина или горелой резины в салоне, появлению дыма из-под капота. При тушении в двигательном отсеке осторожно откройте капот – желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком. Не приступайте к тушению

в промасленной одежде.

Пожары, как правило, возникают там, где нарушаются элементарные правила безопасности. Большую роль здесь играет человеческий фактор. С начала года в нашем городе произошли 35 пожаров, из которых 80 процентов – в жилом секторе.

Ранним утром 9 апреля поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире дома по улице Худайбердина. К моменту приезда пожарного подразделения из окон вырывались языки пламени. Жилая комната полностью выгорела, другие помещения сильно повреждены огнём. К счастью, погибших и пострадавших нет. Хозяин квартиры, 1959 г.р., покинул её самостоятельно.

В ходе расследования было установлено, что причиной ЧП послужила неосторожность при курении хозяина квартиры. Это одна из самых распрост-

ранённых причин пожаров, в которых гибнут люди. По вине взрослых нередко погибают дети.

Ю.ФОМИН,

старший дознаватель

Стерлитамакского межрайонного

ОНД и ПР

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