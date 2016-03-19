График майских выходных

В Министерстве труда и социальной защиты Башкирии рассказали о том, как жители Башкирии будут отдыхать в мае.

Месяц традиционно поделили на два блока выходных дней – Праздник Весны и Труда и День Победы.

Первый начинается 29 апреля и кончается 1 мая (суббота, воскресенье и понедельник). Затем рабочая неделя продолжится до 5 мая (вторник, среда, четверг, пятница). Второй блок праздников – с 6 по 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник).

Таким образом, жителей республики ждут три дня дополнительного отдыха в тёплые майские деньки.

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