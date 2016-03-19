И кожи дубили, и город любили

О промышленниках и благотворителях Щуровых

Перебирая фотографии, мы погружаемся в прошлое и невольно соприкасаемся с далёкими событиями. Иногда старинные снимки помогают нам в буквальном смысле ощутить дыхание эпохи и понять характеры, нравы её творцов. И совсем неважно, кто они: вельможи или простолюдины. Кроме старых фотографий почувствовать эпоху дают нам в полной мере и личные вещи людей. Но ничто не может заменить живого рассказа, воспоминаний.

Несколько лет назад в музей пришла Валентина Павловна Чернецова. Оказалось, что уфимская гостья имеет стерлитамакские корни и происходит из весьма известной семьи кожевенников Щуровых. Её прадед Григорий Петрович упоминается в списке промышленных заведений Уфимской губернии за 1913 год как владелец кожевенного предприятия в городе Стерлитамаке. Значится он и в списке городских домовладельцев за 1914 год. Из этого документа мы узнаём, что дом и предприятие Григория Петровича находились на улице Большой Заводской.

Само название улицы появилось от многочисленных кожевенных заводиков, которые к началу XIX века росли как грибы и вскоре стали определять основное занятие горожан. На этих предприятиях работали их владельцы со всеми домочадцами, а если была возможность – нанимали несколько работников. При выделке кож применяли дубовую кору, вязовую золу, известь, дёготь, тюлений жир, сандал, сапожный купорос, квасцы. Промывку шерсти летом проводили на Ашкадаре. В цехи воду подводили с помощью лотка, набирая её бадьёй из колодца. Процесс дубления кож был долгим, до трёх месяцев, и проводился старым сыпочным методом. Особенно трудным считался труд рабочих «мокрых» производств – зольщиков, мездрильщиков, дубильщиков, поэтому чаще всего этим занимались временные рабочие, приезжавшие сюда из ближайших деревень на заработки.

Дневная плата за труд в лучшие годы составляла 50-60 копеек. Юфть шла на продажу на Оренбургский меновой двор в Уфу, а оттуда – в другие города России. Выделанные кожи продавали по 7-8 рублей, подошвенные – за 9-11 рублей. Закупкой сырых кож занимались главным образом татары, которые жили в отдельной слободе вдоль Стерли, а выделкой – старообрядцы, проживавшие в кожевенной слободе, именуемой ещё просто завод. Кожевенная слобода поражала своей мрачностью и строгим укладом жизни обитателей. Кроме Щуровых, кожевенным делом занимались Садовские, Васильевы, Маркеловы, Поповы, Смышляевы, Семёновы, Сухоруковы, Шадрины, Фёдоровы и другие. В 1829 году в городе уже было девять кожевенных заводов, а через шесть лет – девятнадцать. Во второй половине ХIХ века в Стерлитамаке выделывали кож на 200 тысяч рублей серебром. Григорий Петрович Щуров, как и все заводчики, начал постепенно расширять своё дело. Помощниками ему были сыновья Александр, Василий, Андрей и Семён, позже стали нанимать работников из русских, татар и башкир. Старообрядец Щуров хорошо знал татарский и башкирский языки. Но уважение у простых людей Григорий Петрович снискал ещё и своими лекарскими способностями. Он успешно лечил многие тяжёлые недуги. Простой в обращении, Григорий Петрович Щуров никому не отказывал в помощи. И люди ценили и помнили добро. Поэтому когда в тяжёлом 1918 году Щуров вместе с другими «богатеями» попал в городскую тюрьму, его бывший работник, служивший охранником, выпустил своего хозяина, чем спас ему жизнь. Однако после окончательного установления советской власти в городе Щуровы лишились и большого дома, и предприятия, и пчельника у горы Долгой. Сыновья Григория Петровича вынуждены были покинуть родной город. Сын Василий уехал в Уфу к дочерям Анне и Елизавете, где и умер в 1959 году.

Анна Васильевна Щурова не раз приезжала в город своей юности и обязательно приходила к зданию женской гимназии, которую она успешно окончила, и с которой были связаны её лучшие воспоминания.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 апреля 2017 года)

Н.НАСЫРОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104