История Стерлитамакской ратуши

Присягали на Библии и Коране

Реформаторская политика императрицы Екатерины II в области территориально-административного устройства привела к тому, что в начале 80-х годов 18 века Россия была разделена на 50 губерний, а те, в свою очередь, – на уезды. На карте Уфимского наместничества появился Стерлитамакский уезд с одноимённым городом.

ВМЕСТО ДУМЫ – СТАРОСТАТ

В апреле 1785 года матушка-императрица подписала «Жалованную грамоту городам», предоставив им тем самым право на самоуправление. Управа в то время состояла из собрания городского общества. Купцы и мещане из своих рядов выбирали городскую думу, выполнявшую функции исполнительной власти. Гражданам моложе 25 лет не разрешалось ни выбирать, ни быть избранными.

Однако многим городам Уфимского наместничества, в том числе и Стерлитамаку, из-за малочисленности и бедности населения в учреждении думы было отказано. В 1786 году в Стерлитамаке проживало примерно 30 купеческих и 25 мещанских семей. Список горожан дополняли солдатские и унтер-офицерские семьи.

До мая 1851 года самоуправление представляло что-то вроде общественного старостата, куда входили купеческие и мещанские старосты. Они избирали общественные управления, сборщиков налогов и церковного старосту. Известно, что в 30-40-е годы 19 века мещанскими старостами были Карп Петров и Василий Смышляев. Модель городского управления

не менялась с 1785 года. В него входили уездный и земский суды, городничий со штатом полицейских и писцов, чиновники казначейства и т.п.

В июле 1851 года указ Николая I реорганизовал общественное управление городами. В список попал и Стерлитамак с населением по девятой ревизии: 2769 мужчин и 2774 женщины. Здесь проживали около трёх тысяч мещан и 92 купеческие семьи.

ВО ГЛАВЕ С БУРГОМИСТРОМ

Вместо старостата была создана ратуша. Теперь городское самоуправление возглавляли бургомистр и два ратмана, один из которых обязан был знать татарский или башкирский языки, то есть выполнял функции переводчика. Наделённые властью служащие не получали фиксированного жалованья, но после сбора налогов им отчисляли определённый процент.

На зарплате находились четверо канцелярских служащих – три писца и секретарь ратуши. Из архивных документов известно, что в конце 50-х – начале 60-х годов 19 века писцами служили два брата Шайдеровых и Сокуров из дворян. Годовая работа каждого из них оценивалась от 51 до 77 рублей. Делопроизводитель Порфирий Ильич Серебряков получал 157 рублей. Более высокая зарплата объяснялась тем, что Серебряков вёл документацию по уголовным делам и городскому хозяйству и нёс за неё персональную ответственность.

В сентябре 1851 года стерлитамакцы выдвинули на должность бургомистра (главы управления) 51-летнего купца третьей гильдии А.Я.Невзорова. В представленной характеристике сообщалось, что Невзоров «не был замечен в махинациях на торговом поприще, исправно платит налоги». Кроме лавки на Базарной площади, он имел заводик, производивший поташ.

В помощь бургомистру первым ратманом выбрали купца Никифора Хлебникова. В его биографии тоже не было ничего крамольного. Вторым ратманом со знанием татарского языка стал 39-летний купеческий сын Бахтияр Абдул Каримов.

Весь начальствующий состав ратуши привели к присяге на Библии и Коране. Помещение для заседаний искать не пришлось – ратуша разместилась в помещении городского старостата.

ГОРОДСКИЕ ЗАБОТЫ И БЮДЖЕТ

Главное внимание чиновники ратуши уделяли городскому хозяйству, сбору различных налогов с обывателей, укреплению полотна дорог центральных улиц и берегов рек, восвосстановлению двух мостов через Ашкадар и Стерлю. Решались вопросы чистки фонтана, продажи пустырей, сдачи общественных лавок в аренду. На иждивении городского общества были пожарный обоз (команда) и тюрьма. Для инвалидной команды, охранявшей острог, ратуша нанимала помещение, снабжала солдат продуктами питания, дровами, свечами и т.п.

Городской бюджет формировался из налогов на недвижимое имущество и на предприятия, чрезвычайных и случайных сборов, а также косвенных и вспомогательных налогов. Самыми «денежными» были чрезвычайные сборы – так называли продажу торговых и усадебных мест, плату с городских весовых мер и выдачу патентов на продажу. В 1855 году в городскую казну собрали налогов на 11 тысяч рублей, шесть лет спустя – чуть больше 7 тысяч.

Расходы бюджета определялись содержанием управления, полиции и пожарной команды, суда. Немалые средства шли на благоустройство Стерлитамака, содержание приходского училища и горбольницы. В целом расходные статьи мало изменились со времён старостата.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 апреля 2017 года)

Ю.СИДОРЕНКО

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