Изменён порядок замены и выдачи прав

Как следует из официального сообщения на сайте Правительства РФ, теперь водительские удостоверения международного и национального (российского) образца могут выдавать и многофункциональные центры (МФЦ). Они же получили право предоставлять новые документы взамен ранее выданных Госавтоинспекцией и отслуживших свой срок.

Напомним, что ранее функция выдачи и замены водительских удостоверений была закреплена только за ГИБДД.

Если гражданин предоставит в МФЦ надлежащее медицинское заключение, новые права ему могут выдать и на срок в десять лет. По информации с сайта кабмина, данные нововведения объясняются тем, что многие автовладельцы обычно обращаются за новыми документами до истечения срока действия водительских прав.

По материалам сайта rbc.ru

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104