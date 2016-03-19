В Стерлитамаке состоялся финал конкурса творческих проектов “Арт-старт-2017”

Жюри «Арт-старта» – о детском стремлении побеждать

ПОВОД ПОДРАСТИ

В день финала конкурса «Арт-старт» фойе и кабинеты 4-й гимназии напоминают Арбат, выставочные залы, художественные мастерские, литературные гостиные и консерваторию.

– Мы постарались сделать «Арт-старт» творческой площадкой в духе домашних салонов 19 века, когда музыканты восхищались работами художников, а поэты, слушая музыку, писали стихи. Если первый «Арт-старт» собрал чуть более ста участников, то в этом году их в шесть раз больше, активнее всего оказались 11-14-летние ребята, – рассказывает об идее и эволюции конкурса заместитель директора гимназии № 4 Светлана Геннадьевна Исаева. – Сегодняшний финал – это большой творческий форум: на мастер-классах педагоги представляют самые новые и оригинальные техники, участники не только показывают своё мастерство, но и общаются с профессионалами, а значит, растут.

– Что самое трудное в проведении республиканского мероприятия?

– Привлечь участников несложно, члены жюри тоже охотно отзываются на наше приглашение оценить детские работы. Наши судьи – профессионалы, в их компетенции и объективности никто не сомневается. Главная трудность – большая ответственность: ни одна из многочисленных заявок не должна быть потеряна, каждую работу нужно разместить на выставке и сберечь. Очень трудно оценивать детское творчество, но 347 школьников, приехавших сегодня на финал конкурса, – уже победители, ни один ребёнок не останется без внимания.

– Школьник вместо того, чтобы учить орфографию, сочиняет стихи или мастерит шкатулки из дерева. Вы как педагог готовы с этим мириться?

– Вполне. Сегодня на рынке труда востребованы специалисты, которые умеют преподнести себя. Творчество окрыляет человека, творческие люди реализуют себя как профессионалы, нередко как руководители. Те, кто занимается любимым делом, более коммуникабельны, успешны и счастливы.

МИРООЩУЩЕНИЕ ВАЖНЕЕ ТЕХНИКИ

Что общего у краснокамских лягушек и кенгурят из Туниса? Почему улыбка бывает опасной и надо ли её бояться? Где живёт лесное чудо? На фотовыставку «Арт-старта» взрослых хорошо бы командировать целыми трудовыми коллективами – учиться понимать собственных детей. Селфи? Нет: они фотографируют первый снег и цветы, выращенные для мамы. Лесным чудом называют запутавшееся в ветвях солнце. Кто-то, конечно, снимает кенгурят в Тунисе, но зрители почему-то любуются лягушками в озёрной ряске, синей стрекозой и первой земляникой на маленькой ладошке. Кстати, «Опасная улыбка» – это жутковато-очаровательный портрет крокодила (автор снимка – 15-летняя Олеся Исаева).

– Особенно ценны те работы, к созданию которых автор приступил со своей идеей, – говорит член жюри в номинации «Прекрасное рядом», признанный на международном уровне фотохудожник Тамара Андреева. – Такие работы есть. При этом много пейзажей, которые просто фиксируют увиденное, к тому же, заметно, что это не детский взгляд, а родительский.

– Как научиться делать талантливые снимки?

– Нужно стараться запечатлеть не то, что видишь, а то, что при этом чувствуешь, своё отношение к увиденному. Если ничего не взволновало, то и передать будет нечего. Больше смотрите вокруг, наблюдайте, сопереживайте. Техника, конечно, важна, но ваше мироощущение ещё важнее.

КАК ЭТО СДЕЛАНО?

– Руками не воюйте – просто смотрите! – строго приводит в чувство зрителей хранитель выставки декоративно-прикладного творчества. Но взрослые и дети всё равно норовят хотя бы мизинцем погладить вязаную пони, потрогать соломенную шёрстку бурундука и дотянуться до взъерошенной совы из деревянных стружек.

– Если бы авторы согласились продать, я бы этого домового забрала домой…

– Посмотрите, как сумки-домики сейчас популярны!

– Тут каждый тон и полутон прочувствован, каждая ворсиночка!

Пока детей чествуют в актовом зале, учителя на выставке декоративно-прикладных работ восхищаются авторскими куклами и шерстяной акварелью. Главным вопросом становится: «Как это сделано?». Как из палочек для мороженого семилетний Володя Майстренко собрал «Корабль моей мечты»? Как 11-летняя Милена Юлмухаметова из Кармаскалинского района выложила снежную избушку из тополиного пуха? Из чего 13-летняя Ксения Крюкова (Ермекеевский район) сделала сервиз «Вдохновение», так похожий на серебряный?

– На старую чашку наклеиваем бумажное полотенце, – терпеливо объясняет её педагог, – покрываем чёрным колером, затем наклеиваем узор из салфетки, потом надеваем перчатки и губкой наносим акриловую краску. Именно губкой, брызгать нельзя: эффекта чернёного серебра не получится!

– Это не детская работа! – учитель с сожалением выносит приговор «Глухарю»: птица выполнена 11-летней девочкой из тонких срезов деревца.

– Знаете, даже если дерево резал папа, а ребёнок просто приклеивал, он всё равно переймёт это мастерство, – возражает коллега.

– Жюри жалко: как они сегодня будут выбирать лучших?

Мне жюри не жалко: с одним из экспертов мы прогуливаемся вдоль столов, где выставлены смелые ребячьи шедевры.

– Оценивать самую многочисленную номинацию трудно, – улыбается Аклима Наиловна Яркинбаева, заведующая кафедрой ИЗО и черчения Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа. – Каждый ребёнок от природы одарён, я вижу детский кропотливый труд, и мне хочется никого не обидеть, каждого маленького творца поддержать, чтобы он развивался. Мне этот конкурс нравится тем, что организаторам удаётся найти индивидуальный подход и к участникам, и к сопровождающим – всех разместят, накормят, подарят ощущение праздника. К тому же я провожу здесь профориентацию: мне нужны талантливые абитуриенты.

– Конкурсные работы способны вас удивить?

– Они скорее умиляют. К сожалению, некоторые поделки выполнены преподавателями, это сразу видно. В финал проходит оригинальное детское творчество – оно действительно удивляет креативностью, свежестью взгляда. Новым необычным техникам ребят обучают педагоги, но многие дети учатся сами – по видеоурокам в интернете. Вот, обратите внимание: рисунок на бересте – забытая технология. Батик – трудоёмко, хорошая композиция, цвета не спорят друг с другом, не кричат. Целая саванна из войлока – валяние, фильцевание… Только покупные стеклянные стрекозы не сочетаются с натуральными материалами, это китч. Другое дело, если бы они были сделаны своими руками…

После обеда конкурсанты делали своими руками балерину из бумажной салфетки, аппликацию из кофе, акварельных бабочек в технике «монотипия»… Вот лишь несколько из оригинальных методик изобразительного и декоративно-прикладного искусства: свит-дизайн, ниткография, джутовая филигрань, рисование на воде, торцевание, пластилинография, выжигание восковыми мелками, пейп-арт, дудлинг, зентангл. Попробуйте, и какое-нибудь из этих занятий обязательно окажется вашим!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 апреля 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

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