Кто не мечтает стать Карелиным?!

Открылся новый спортзал

Произошло очередное заметное событие в спортивной жизни Стерлитамака: при местной школе олимпийского резерва открылся специализированный зал греко-римской борьбы.

Инициативу группы ветеранов-борцов поддержали и в администрации городского округа, и в Министерстве спорта, молодёжной политики Республики Башкортостан, и в Федерации спортивной борьбы РБ. Пошли навстречу в отделе образования, в горспорткомитете; откликнулись директор Стерлитамакского профессионально-технического колледжа № 18 А.С.Поваров и директор СШОР В.В.Петров. Переоборудовать помещение помогли руководитель группы компаний «РИКОМ-Инвест», депутат Госсобрания – Курултая РБ Р.Ф.Райманов, директор ООО «Конвент» А.Г.Смирнов, директор ООО «Стройтехсервис» Е.В.Пчёлин, директор ООО «Автоюрист» С.А.Долгушин и многие бывшие спортсмены-борцы.

И вот после полугодичного обустройства первый в Стерлитамаке зал греко-римской борьбы открыт. На спортивном празднике символическую ленточку разрезали заместитель главы администрации ГО Т.Ш.Мурзагалин, депутат городского Совета В.В.Петров, президент Федерации спортивной борьбы РБ Р.Р.Кулиев, председатель городской федерации И.Н.Каширин.

Радости юных стерлитамакских борцов классического стиля не было предела! Все они мечтают стать похожими на знаменитого российского борца, Героя России Александра Карелина, чей портрет украшает одну из стен нового спортзала.

Тренировки начались незамедлительно; их ведут мастер спорта СССР, чемпион мира среди ветеранов Игорь Николаевич Каширин и мастер спорта, трёхкратный призёр чемпионатов мира среди ветеранов Александр Сергеевич Кучеров. Благодаря расширению тренировочной базы возникает возможность набора в секции мальчиков от 7 до 12 лет. Поэтому родителей будущих «карелиных» тренеры просят обращаться по будням с 15.30 по адресу: ул.Александра Невского, 27 (борцовский зал) или по телефонам 8-917-42-35-108, 8-927-34-095-01. Занятия проводятся бесплатно.

Дерзайте!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104