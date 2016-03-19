Кто проиграл, тот… победил?

Что может быть уютнее семейного ритуала: вечером взрослые и дети забираются на диван и играют в шашки, шахматы, «ходилки» с фишками и кубиком, лото… Благо настольные приключения для всей семьи выпускаются в огромном количестве. Но весёлая возня часто заканчивается рёвом: дети не умеют проигрывать. Почему для дошколёнка игра без победы не имеет смысла? Бывает ли соперничество здоровым? И как научиться не горевать от неудач? Об этом говорим с практикующим психологом Марией Самойловой.

– Действительно, дети очень любят игры, однако не всегда правильно реагируют на проигрыш. Для начала давайте разберёмся: если игра – это по сути приятное времяпрепровождение, почему дошкольники так чувствительны к поражению? У такого поведения обычно три причины.

Первая причина: некоторые дети привыкли к тому, что для окружающих людей являются центром вселенной. Особенно ярко это проявляется у единственного ребёнка в семье или же у родительского любимчика. Часто такие дети имеют завышенную самооценку, не умеют уступать, проигрывать и привыкают добиваться своего любыми способами.

Вторая причина: в семьях, где несколько детей, соперничество между братьями и сёстрами – не редкость. Конкуренция из жизни выплёскивается в игру.

Наконец, ребёнок не может адекватно относиться к проигрышу, потому что родители поощряют только победы, а на детские неудачи реагируют негативно.

Исходя из этих причин вырабатываем стратегию собственного, взрослого, поведения. Никогда не ругаем и не высмеиваем ребёнка за проигрыш. Напротив, даём понять, что мы его любим и гордимся им, несмотря ни на что. Не сравниваем проигравшего с теми, кто оказался сильнее, а отмечаем его старания, хвалим за борьбу и за то, что не сдался, дошёл почти до конца. Если играем с ребёнком один на один и побеждаем, то поддерживаем маленького соперника словами: «Эта победа далась мне нелегко» или «С каждым разом мне всё труднее тебя победить». Придумываем какой-нибудь приятный ритуал, означающий поддержку, – например, ребёнок хлопает в ладоши и говорит волшебные слова: «В следующий раз у меня все получится!». Для малыша подойдут утешительные призы.

– Мария, игра ведь ценна тем, что прокачивает все навыки, необходимые человеку в социуме? Видеть в людях друзей, а не соперников, извлечь из поражения опыт и идти дальше… Получается, кто проиграл, тот победил? Только вот дети этого не понимают.

– Именно поэтому работать с ребёнком надо не в момент проигрыша или выигрыша, а в повседневной жизни. Без вашей помощи здесь не обойтись. Показывайте ребёнку, что он уже хорошо умеет, а чему ещё нужно учиться – это поможет ему понять, что невозможно во всём быть лучшим. Разговаривайте с сыном или дочерью о том, что такое победа и поражение, объясните, что победа в игре, соревновании, как и хорошая оценка в школе – не единственная мера успеха. Ваша задача – донести до детей: сам процесс игры или учения может приносить удовольствие, а маленькие успехи достойны не меньшего уважения, чем большие – их тоже нужно ценить. Научите будущего победителя анализировать ситуацию проигрыша: какой урок из него можно извлечь? Может быть, ты был не очень внимателен, переоценил свои силы или недостаточно хорошо готовился?

В любом случае, дети похожи на нас. Показывайте собственным поведением, как достойно пережить неудачи, рассказывайте о том, какие у вас были трудности и как вы с ними справлялись. Мне хочется напомнить вам, что изобретатель Томас Эдисон говорил о созданной им электрической лампочке: «Мне пришлось сделать более 700 опытов, но я не считаю, что 700 раз ошибся. Я 700 раз с успехом доказал, что эти способы не работают». Живите с вдохновением!

Беседовала Полина АРСЕНЬЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104