Лишился прав на полвека

Прокуратура г.Стерлитамака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. По версии следствия, в феврале текущего года мужчина пьяным ехал на своём автомобиле и был задержан сотрудниками ГИБДД, которые отстранили водителя от управления транспортным средством.

До этого гражданин 29 раз лишался водительских прав за пьяную езду. В общей сложности ему было запрещено водить автомобиль в течение 56 лет. За очередное нарушение правил дорожного движения в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Ранее он был судим за грабёж. Прокуратура направила уголовное дело в суд.

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