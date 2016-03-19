Лёгкость, свобода и радость движенья

Смотрим, болеем и наслаждаемся

Элегантные мальчики, полные ощущения своей значимости, кружат под музыку девочек в ярких платьицах, похожих на экзотические цветы. А юным дамам и кавалерам – всего-то по 4-5 лет. Это танцоры из закрытой группы для самых маленьких участников республиканского турнира «Вдохновение-2017». Мероприятие стало традиционным для нашего города. В турнире участвовали 516 пар из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и Уфы. Наши танцоры, представлявшие студии «Вдохновение», «Фламинго» и «Фаворит», не первый раз удивляли жюри своими умениями. Массовый спорт и спорт высших достижений – две категории, в которых соревновались спортсмены. В первую категорию вошли менее опытные танцоры, возраст которых не превышал 10 лет. А спорт высших достижений представляли спортсмены постарше.

Узнав, что самой маленькой участнице соревнований Лее Сафроновой всего три года, я обратилась к её маме:

– Когда же ваша дочь начала заниматься?

– Лея танцует чуть ли не с самого рождения, – улыбаясь, говорит её мама Людмила Сафронова. – С ней любит танцевать её дядя – призёр чемпионата мира 2008 года по спортивным бальным танцам. Конечно, занятия дома – это совсем не то, что в студии. В конце августа Лее исполнилось три года, в сентябре она уже начала заниматься у замечательного тренера Камиллы Амельченко в клубе «Вдохновение». А через полгода тренировок мы пришли сюда на свои первые соревнования.

Наблюдая за самыми маленькими танцорами и их родителями, прихожу к выводу: важность и серьёзность мероприятия понимает только старшее поколение. Для малышей – это красивый праздник. Спрашиваю у тренера малышей Камиллы Амельченко:

– Не слишком ли большие для таких крох конкурсные нагрузки? Может, стоит подождать, пока ребятишки подрастут?

– Ни в коем случае! Занятия спортивными бальными танцами невозможны без выступлений в различных турнирах, соревнованиях, чемпионатах, где есть определённый регламент: регистрация, подготовка, генеральный прогон и прочее. Кроме того, существуют требования к костюму, обуви и даже украшениям. И чем раньше детки и их родители это поймут и будут следовать правилам, тем лучше.

– Кроме того, именно во время состязаний дети могут увидеть соперников более высокого класса, получить бесценный опыт, толчок для своего дальнейшего развития, – вступает в разговор судья соревнований Вера Саулеску. – Именно соревнования помогают спортсменам за очень короткий срок подняться на новый, более качественный уровень. Такого быст-

рого эффекта не могут дать даже самые интенсивные тренировки.

Когда глядишь на легко скользящие по паркету пары, не хочется думать о том, каким трудом даются юным танцорам простота и непринуждённость исполнения. Маленькие танцоры не могут похвастаться отточенностью и грациозностью движений старших товарищей. Их выступ-

ления привлекают другим – наблюдать за детьми, ещё не умеющими прятать свои истинные чувства, очень интересно. Даже судьи с бесстрастными масками на лицах не смогли удержаться от улыбок, глядя на эмоциональное выступление малышей.

Вот маленькие танцоры прямо во время соревнования устроили выяснение отношений. Заигравшая музыка прервала спор. В другой паре мальчик так чётко проговаривал слова, что стало понятно – он отсчитывает ритм для себя и своей партнёрши. А вот сбившаяся с ритма девочка закусила в панике губу и в растерянности посмотрела в зал. Мама тут же пришла на помощь: мягкая улыбка, лёгкий кивок – и юная спортсменка снова танцует. Мальчик, стоящий у края танцевальной площадки, внимательно следит за выступлением товарища. Судорожно вцепившиеся в ограждения руки, напряжённая спина, пристальный взгляд – всё говорит о нешуточном волнении за друга. Недалеко от него девочка, танцуя на месте, подсказывала движения соревнующимся.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 апреля 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104