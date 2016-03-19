Марина Гарбуз: «Я позволила себе такую радость – удивить людей»

Визитка

Марина Викторовна Гарбуз – опытный педагог, музыковед, создатель и руководитель народного фольклорно-эстрадного ансамбля «Марьяна». За 23 года «Марьяна» и её солисты завоевали 21 Гран-при и более 170 призовых мест на международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсах и фестивалях. Воспитанники «Марьяны», повзрослев, организуют собственные вокальные коллективы. На состоявшемся в марте юбилейном творческом вечере музыкант выступила в новом амплуа – как автор и исполнитель собственных песен. Те, кто знает Марину Гарбуз, так или иначе сверяют собственный жизненный путь со смелостью её суждений, честностью поступков и мудростью: пожалуй, это присуще ей настолько, насколько мудра и неисчерпаема народная песня.

– Поёте ли вы наедине с собой?

– Разве что когда сочиняю.

– Расскажите, что для вас значат ваши песни.

– На своё 55-летие я позволила себе такую радость – удивить людей, познакомить их со мной в другом качестве. На вечере исполнялись мои песни. Одни были сочинены к важным для города мероприятиям – Международному фестивалю «Содружество», полуфиналу чемпионата Европы по спидвею, Всероссийскому конкурсу дирижёров. Другие – для открытия городских новогодних городков. Музыка писалась и для спектакля «Как Иван счастье искал» (режиссёр Н.С.Шурыгина), частично – к мюзиклам театра-студии «Солнышко». Много песен написано без конкретного повода, просто по какому-то внутреннему зову. Они очень разные по настроению и образному строю. Я много лет преподавала в коллективах, основной состав которых – лучшая половина человечества. В женском коллективе у всех неповторимые судьбы, из их осмысления и появились женские (так я их условно назвала бы) песни. Иногда немного драматические – об одиночестве и потерях, иногда светлые и жизнерадостные, где главными героями становятся любовь и надежда. Люди прочувствовали услышанное: я видела на их лицах улыбки и слёзы. Зрители приняли мой посыл. Весь авторский репертуар не вместился в двухчасовой концерт. Это повод встретиться со своим зрителем вновь.

– Где можно послушать «Марьяну»?

– На городских мероприятиях. На наших ежегодных отчётных концертах. А, возможно, даже в вашем собственном исполнении на репетициях: у нас занимаются около 40 человек от 13 до 55 лет. Мы берём всех, кто хочет петь и согласен жить по нашим правилам: не сидеть, а двигаться, не красоваться на сцене, а стараться достучаться до зрителя, разговаривать с ним, «играть» песни.

– Видите ли вы людей насквозь?

– Нет, не вижу. На интуитивном уровне я понимаю: вот человек, от которого надо держаться подальше, но дара видеть людей насквозь у меня нет.

– Держаться подальше? То есть вы не склонны считать, что каждый человек на вашем пути – либо друг, либо учитель?

– Нет. Тот, кто может причинить боль, кто собирается решать за счёт меня свои проблемы или способен обидеть моих близких – для меня это ненужные люди.

– За воздержание от каких привычек надо бы поощрять?

– От привычки льстить и врать по любому поводу, сталкивать людей лбами и смотреть, что из этого получится, хамить и поощрять хамство, плевать в душу. От привычки сознательно делать людям больно, попытки «свалить» человека с ног – это страшная привычка. А бить (во всех смыслах этого слова) слабого? Какой же ты сильный, если бьёшь слабого?

– Что бы вас заставило эмигрировать из России?

– Только известие о том, что если я не эмигрирую, то погибну. Больше ничего. Я люблю свою страну. Куда бы мы ни ездили, меня тянет домой. Подъезжаю сначала к Башкирии, потом к Стерлитамаку – мне спокойно. Это мой дом – солнечный дом…

– Самый счастливый возраст для женщин?

– Тот, в котором ты сейчас находишься. Сейчас я счастлива, потому что я бабушка двух внучек – «бабуля», и это для меня главное. Я уже многое знаю, у меня есть опыт. Может быть, поэтому ко мне довольно часто обращаются за советом, за помощью в профессиональном и житейском плане. В более молодом возрасте я была дочкой, подругой, а потом мамой – и это тоже было счастье. Любой возраст счастливый, потому что ты живёшь в нём.

– Счастье просто есть или его нужно заслужить?

– Под лежачий камень вода не течёт, само по себе ничего не бывает. Я считаю, человек должен трудиться над собой, лепить себя. Думать, кто он есть, для чего живёт и какой дорогой идёт. Иначе не получит он своего счастья.

– Помните ли вы свою отрядную песню?

– «Нас качало с тобой, качало…». Кстати, я всего два раза отдыхала в лагере и оба раза в «Чайке». Первый раз – в медицинской смене. До этого вообще была отлучена от детских лагерей по состоянию здоровья. Даже в школьных соревнованиях по баскетболу и лыжам я всегда участвовала под чужой фамилией: у меня было освобождение от физкультуры. А вторая смена в «Чайке» с обычными детьми – это было незабываемо. Мне 14 лет, в отряде 60 человек и почти полное самоуправление. Мы, как самый старший 1-й отряд, ездили на картошку, привозили её для столовой: было ощущение, что именно мы – кормильцы лагеря. Сами, без участия вожатых, ставили сценки, разучивали и пели песни. Сами формировали спортивную команду и удачно выступали… Однажды нам было поручено красочно оформить отрядный корпус. И мы это сделали. Из кроватной сетки соорудили батут, поставили качели, открыли «харчевню трёх пескарей», из которой выходила тройка отдыхающих с песней «Ярославские робяты». В общем, вместо тихого оформления корпуса мы устроили весёлую, кричащую («А вот пирожки!»), поющую и танцующую ярмарку, а заодно и начальника лагеря заставили танцевать вместе с нами.

– Чему вас учат ваши дети?

– Терпимости. Иногда не хватает нервов, но приходится терпеть. Учишься прислушиваться, а, точнее, вслушиваться в ребёнка. Кстати, каждый мой студент для меня – тоже ребёнок. Ведь надо его понять, только тогда сможешь установить с ним контакт. Без душевного контакта невозможны ни общение, ни обучение, ни доверительные отношения. Дети учат меня непосредственности, помогают избавиться от комплексов. Иногда учат мудрости и осторожности: ведь одним словом порой можно так плохо сделать человеку… Наверное, только сильно повзрослев, я стала понимать: лучше иногда не дать кому-то или чему-то собственную оценку, немного отойти в сторону, чтобы что-то не разрушить, не навредить человеку. Дети учат справедливости. Не терплю уравниловку ради того, чтобы никому не было обидно: и дети, и студенты очень тонко чувствуют такую несправедливость. А вот главный мой ребёнок – дочь Галина – часто помогает мне в жизни просто не совершать лишних ошибок. Я часто в сложных вопросах руководствуюсь её интуицией.

– Можно ли человека научить быть справедливым? А милосердным?

– Я не знаю, насколько это возможно, но я точно знаю, что этим нужно заниматься с раннего детства, потому что переучивать труднее, чем учить. Наверное, необходимо ставить человека в такие условия, когда он должен сделать правильный вывод. А главное, человеку самому надо оказываться в таких ситуациях, когда к нему могут проявить милосердие, а могут не проявить. Если он почувствует это, как говорится, на своей шкуре, может быть, тогда он хоть что-то поймёт.

– Был ли СССР самой читающей страной?

– Безусловно. Раньше на первом этаже нашего дома был книжный магазин – ночами мы отмечались в очереди по номерам, которые записывали на руках. Кто хоть на пять минут опоздал – тут же вычёркивался из очереди, никакие слёзы не помогали. Покупали всё – художественную литературу, энциклопедии, с нетерпением ждали очередного тома. К тому же на работе папа специально выписывал журнал «Огонёк», чтобы получить годовую подписку на издания двух из четырёх авторов. Помню, что «Тихий Дон» мы с мамой по вечерам читали вместе, торопя друг друга. Помню, однажды, будучи в командировке в Красноярске, я увидела огромное по тем временам количество музыковедческой литературы – столько денег у меня с собой не было. Видимо, я была столь убедительна, что мне в книжном поверили, отложили для меня эти книги и с оказией переправили в Абакан, где я тогда преподавала в музыкальном училище. А нужную сумму я оплатила по частям, потратив на это три или четыре зарплаты (а получала я тогда примерно столько же, сколько мой папа, главный энергетик завода СК). Это было счастье: больше не нужно искать эту литературу, я могла давать её читать и конспектировать своим студентам.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 апреля 2017 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104