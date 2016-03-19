Медпомощь стала ближе и доступнее

Больше шансов спасти жизнь и здоровье горожан



Стерлитамак развивается, поступательно идёт вперёд. Побочным эффектом развития является расширение городской территории и увеличение числа жителей. Это естественный, нормальный процесс, но он создаёт некоторые сложности.

За последние 40-45 лет население города выросло на сто тысяч человек, а границы Стерлитамака продвинулись далеко на запад. Станция скорой медицинской помощи переселилась на улицу Карла Маркса в середине 80-х, когда город был гораздо компактнее. Добираться на вызовы по тогда ещё полупустым автодорогам было несравнимо проще. Сегодня даже спецсигналы не всегда помогут в час пик вовремя доехать до больного – мешают пробки и расстояние. Открытие юго-западной подстанции скорой медицинской помощи призвано решить эту проблему.

Подстанция разместилась на территории детской поликлиники № 4 по ул.Коммунистической. Отсюда удобно выезжать в новые микрорайоны, на улицы Артёма, Караная Муратова, Строителей и т.д. Недавно помещения украсили воздушные шары – верный признак близкого праздника. Торжественное открытие подстанции посетили глава администрации Владимир Куликов, заместитель главы Тимур Мурзагалин, главный внештатный специалист отдела Министерства здравоохранения РБ по г.Стерлитамаку Борис Шарипов, руководитель КБ № 1 Азат Курбангалеев, сотрудники медучреждения.

Главный врач ГБУЗ РБ «Станция скорой медицинской помощи» г.Стерлитамака Ильдар Альхамов подчеркнул, что для открытия подстанции свои усилия приложил весь персонал – от врачей до санитаров.

– Отрадно, что подстанция расположена ближе к новостройкам, – отметил Владимир Куликов. – Значит, и врачи будут добираться до пациентов быстрее – больше шансов спасти чью-то жизнь. Это качественный рывок в обеспечении наших горожан медицинской помощью.

Гости осмотрели служебные и рабочие помещения. Побывали в диспетчерской, где принимаются вызовы, в процедурном кабинете, комнате отдыха. Есть даже конференц-зал с массивным столом, трибуной и стульями. Здесь проводятся оперативные совещания и занятия с практикантами из Стерлитамакского медколледжа.

– С 1 января 2016 года помимо города мы обслуживаем также Стерлитамакский район, – объясняет главный фельдшер станции скорой медпомощи Ольга Жданова. – Выезд в населённые пункты района теперь заметно упростился. Из 25 дежурных бригад «скорой» на эту подстанцию переведены 10. Переезд занял около года – много времени отняло оформление документации, получение разрешения. Зато сейчас бригадам медиков не нужно терять драгоценные минуты в заторах, чтобы попасть в густонаселённую западную часть города. Мы уже рядом.

Н.ВАВИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104