Многосерийный праздник

В городе прошла «Книжкина неделя»

Стерлитамакские библиотекари вызывают искреннее восхищение читателей, особенно мам, бабушек и внуков.

– Да их орденами нужно наградить за одну только «Книжкину неделю», – заявила бабушка четырёхлетнего малыша, который уже целый год вместе с ней посещает библиотеку.

– Мы согласны на медаль! – смеются библиотекари.

Что касается «Книжкиной недели», она, как и в прошлые годы, стала настоящим многосерийным праздником. Мы беседуем с заместителем директора городской централизованной библиотечной системы Н.В.Клочковой.

– Наталья Владимировна, какая изюминка была на этот раз?

– Изюминок получилось много. Одна из них – флешмоб в «Фабри». Мы сделали это впервые.

Дело было так: в торговый зал пришли наши читатели-активисты – все с книгами. Кто ходил, кто сидел, уткнувшись носом в страницы. Народ удивляется, откуда такой наплыв книгочеев? Что случилось? А тут как из-под земли появился Кочепышка. По виду снежный человек. Начал программки раздавать, где были напечатаны мероприятия Недели детской книги. Посетители стали с ним фотографироваться. В это время читающая публика подтянулась к сцене. Там артисты, да не простые – ребятишки от четырёх до шести лет в костюмах и аквагриме. Актёрскому мастерству они учатся в библиотечной театральной студии «Кот». В честь дня рождения К.И.Чуковского показали инсценировку знаменитой сказки «Тараканище». Зрители пришли в полный восторг! Им раздали шары и приглашения в библиотеки на мероприятия «Книжкиной недели». В детских библиотеках тоже устраивались весёлые праздники, а читателей встречали в костюмах литературных героев. Так закончился первый день.

– Мне рассказывали знакомые ребята, что они встречались с настоящими писателями и поэтами.

– Какая Неделя книги без писателей? На встречу с юными читателями пришли местные знаменитости – Вера Никитина, Константин Вуколов, Гузалия Ариткулова. Ребятишки читали авторам их стихи, дарили свои рисунки, брали автографы, фотографировались. И читатели, и писатели остались очень довольны друг другом.

– А что случилось на третий день?

– Третий день был посвящён Году экологии. Мероприятий – море! И участников не сосчитать – малыши из детских садов, ученики начальных классов, подростки, молодёжь. В центральной детской библиотеке, что на проспекте Октября, открылся «Лицей для малышей». В этот день маленькие читатели узнали о разных птицах. О том, как они живут, зимуют. Им рассказали о Красной книге и о том, какие птички туда попали.

– Приходилось слышать, что теперь в библиотеках приучают не только книжки читать, но и слушать классическую музыку?

– Совершенно верно. Приведу в пример библиотеку № 11, где устроили музыкально-поэтический час «И вечной природы красота». Читали стихи Тютчева, Бальмонта, Есенина и слушали музыкальные произведения, познавая через поэзию и музыку красоту окружающего мира.

– А что это за таинственная «Зелёная лента», которая появилась у ваших читателей?

– Централизованная библиотечная система вместе с троллейбусным управлением проводит сейчас акцию «Зелёная лента» в честь Года экологии. Её цель – пропаганда экологических знаний. Самым активным участникам библиотечных мероприятий – победителям конкурсов, игр, шарад и т.д. – вручаем «Зелёные ленты» с эмблемой акции. Не исключаются и активисты «Книжкиной недели».

– Получил победитель конкурса «Зелёную ленту», а что дальше?

– Все, кто заработал ленту, могут зарегистрироваться по указанной на эмблеме ссылке и отправить туда своё фото с «Зелёной лентой». Так будут отбираться участники розыгрыша призов. Победителей определит компьютер путём случайного выбора.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 апреля 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

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