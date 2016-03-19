Могут за себя постоять!
Отличный набор медалей (золотую и две серебряные) с первенства России привезли из Самары воспитанницы, наверное, самого молодого тренера Стерлитамака Элины Фахретдиновой.
В Самаре прошли первенство и чемпионат страны по панкратиону – древнему виду единоборств, включённому в программу Олимпиады ещё в 648 году до нашей эры.
Итак, в Самаре в компании съехавшихся сюда более чем тысячи бойцов наши девушки достойно представили Стерлитамак и местный спортивный клуб «Батыр»: золотую медаль первенства России среди девушек завоевала ученица гимназии № 4 Камелия Шерстобитова, серебряные трофеи привезли домой Алсу Ишмухаметова (гимназия № 5) и Камилла Ахунова (школа № 31).
Своими первыми воспитанниками может по праву гордиться молодой «играющий» тренер спортклуба «Батыр», чемпионка мира по панкратиону Элина Фахретдинова.
Олег ПЕРШИН