Могут за себя постоять!

Отличный набор медалей (золотую и две серебряные) с первенства России привезли из Самары воспитанницы, наверное, самого молодого тренера Стерлитамака Элины Фахретдиновой.

В Самаре прошли первенство и чемпионат страны по панкратиону – древнему виду единоборств, включённому в программу Олимпиады ещё в 648 году до нашей эры.

Итак, в Самаре в компании съехавшихся сюда более чем тысячи бойцов наши девушки достойно представили Стерлитамак и местный спортивный клуб «Батыр»: золотую медаль первенства России среди девушек завоевала ученица гимназии № 4 Камелия Шерстобитова, серебряные трофеи привезли домой Алсу Ишмухаметова (гимназия № 5) и Камилла Ахунова (школа № 31).

Своими первыми воспитанниками может по праву гордиться молодой «играющий» тренер спортклуба «Батыр», чемпионка мира по панкратиону Элина Фахретдинова.

Олег ПЕРШИН

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