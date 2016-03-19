На ринге – будущее отечественного бокса

Прошло первенство округа

Игровой зал Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» украшен в честь очередного спортивного праздника: здесь впервые проводится турнир первенства Приволжского федерального округа по боксу для юношей 2003-2004 годов рождения, посвящённый памяти известного стерлитамакского тренера Алексея Николаевича Двойникова.

Звучат песни о спорте и городе, под музыку трибуны заполняются зрителями, а вокруг ринга уже закружился водоворот боксёров и их тренеров. Звучат фанфары, выходят команды республик и областей. Звучат Гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан.

– Стерлитамак можно назвать одним из центров отечественного бокса, – говорит, приветствуя спортсменов, тренеров, почётных гостей и зрителей, глава администрации городского округа Владимир Куликов. – Стерлитамакская школа воспитала немало известных боксёров, мы по праву гордимся, к примеру, достижениями чемпиона мира среди профессионалов Андрея Пестряева, члена сборной СССР, участника многих международных турниров Дмитрия Баранова, многих местных тренеров. Участникам сегодняшнего большого турнира хочу пожелать побед, а зрителям – красивого зрелища!

Слышим тёплые слова приветствия от технического делегата Федерации бокса России, судьи международной категории, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя Кубка мира, трёхкратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона Союза, кандидата педагогических наук Василия Шишова, руководителя Федерации бокса Башкортостана, серебряного призёра чемпионатов мира и Европы Ильфата Разяпова, высказавших благодарность руководству и спортивной общественности Стерлитамака за качественную подготовку соревнований и гостеприимство.

Всех гостей турнира приветствовали также директор местной спортивной школы олимпийского резерва, депутат Совета городского округа, мастер спорта СССР Владимир Петров и артисты творческих коллективов Городского дворца культуры.

И грянул бой! В динамиках прогремело: «На ринг вызываются…».

Почти две сотни юных спортсменов из 14 субъектов Российской Федерации – будущие чемпионы отечественного бокса. Тысячи зрителей за несколько дней соревнования стали свидетелями 172 поединков на ринге, бурно приветствовали каждую удачную атаку, каждую победу!

К сожалению, из восемнадцати комплектов наград башкирские боксёры завоевали лишь две золотые медали (Сергей Бедаев и Тимур Каримов), а стерлитамакские ребята вообще не блеснули. По словам старшего тренера и коменданта турнира Александра Хлынцева, как назло, сразу четверо основных наших стерлитамакских боксёров – претендентов на медали – по разным причинам накануне соревнований выбыли из строя. Будем надеяться, победы у них впереди.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104