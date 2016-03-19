На военную службу по контракту

Для прохождения военной службы по контракту в воинские части Ленинградской области и части Черноморского флота Южного военного округа требуются офицеры запаса в возрасте до 35 лет.

По всем вопросам обращаться с 9 до 13 часов в кабинет № 22 военного комиссариата города Стерлитамака и Стерлитамакского района по адресу: улица Худайбердина, 118. Телефон 20-61-49.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104