Наведём порядок
В городе проходят экологические субботники
В Стерлитамаке проходит экологический месячник по благоустройству и санитарной очистке. На уборку улиц, парков и скверов вышли сотрудники предприятий, студенты высших и средних специальных учебных заведений, жители многоквартирных и частных домов, словом, все, кому небезразличен облик родного города.
Не остались в стороне и представители городской администрации. 22 апреля, в день общегородского субботника, глава администрации Владимир Куликов, его заместители, начальники отделов раскидывали снег и сгребали прошлогоднюю листву в сквере им.Жукова.
– Сотрудники администрации ежегодно участвуют в общегородских субботниках, – сказал и.о. заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Андрей Ермолаев. – Сегодня многие коллективы вышли на улицы города, чтобы внести свой вклад в благоустройство городской среды. Убрать мусор в одночасье невозможно, поэтому предлагаю стерлитамакцам присоединиться к общегородскому мероприятию не только в дни субботников, но и в любое свободное время. Стерлитамак не раз заслуженно признавали самым благоустроенным городом страны. Уверен, что мы встретим первомайские праздники и День Победы в чистом, ухоженном, красивом городе.
Экологические мероприятия проходили в городе всю неделю. Студенты многопрофильного профессионального колледжа работали на прилегающей территории: собирали мусор, складывали его в мешки.
Илья Кийко – будущий техник компьютерных сетей. Признаётся, что пришёл на субботник сознательно, хочет, чтобы в городе было чисто. На выходные поедет к родителям – в деревню Антоновку Гафурийского района, где тоже поможет навести чистоту и порядок.
Заместитель директора по воспитательной работе Евгений Муратшин говорит, что за каждой группой закреплена определённая территория: после уборки ребята сажают цветы, ухаживают за ними. Осенью подводят итоги, награждают победителей.
В Год экологии здесь провели акцию по сбору макулатуры, собрали 960 килограммов, на полученные деньги закупят саженцы цветов.
Экологический отряд колледжа участвует в ежегодной акции «Чистые берега», очищает берега рек, протекающих в черте города. Совместно с отделом по молодёжной политике в рамках социального проекта «Обелиск» приводят в порядок могилы ветеранов на городском кладбище.
На субботник вышли и сотрудники предприятия «Городские электрические сети». Заместитель главного инженера Иван Бормисов рассказал, что они ежедневно наводят порядок на закреплённой городской и внутренней территории:
– Субботники – это хорошая традиция, заведённая много лет назад. Улицы города, территорию предприятия убирают работники всех служб: специалисты, начальники отделов, около 100 человек. Имеется инвентарь: грабли, лопаты. Собранный мусор вывозим по специальным талонам на полигон. После того, как прогреется земля, рабочие ремонтно-строительного участка посадят цветы на клумбах, возведут альпийские горки на улицах Вокзальной и Щербакова.
Альбина РАХИМОВА