Наведём порядок

В городе проходят экологические субботники

В Стерлитамаке проходит экологический месячник по благоустройству и санитарной очистке. На уборку улиц, парков и скверов вышли сотрудники предприятий, студенты высших и средних специальных учебных заведений, жители многоквартирных и частных домов, словом, все, кому небезразличен облик родного города.

Не остались в стороне и представители городской администрации. 22 апреля, в день общегородского субботника, глава администрации Владимир Куликов, его заместители, начальники отделов раскидывали снег и сгребали прошлогоднюю листву в сквере им.Жукова.

– Сотрудники администрации ежегодно участвуют в общегородских субботниках, – сказал и.о. заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Андрей Ермолаев. – Сегодня многие коллективы вышли на улицы города, чтобы внести свой вклад в благоустройство городской среды. Убрать мусор в одночасье невозможно, поэтому предлагаю стерлитамакцам присоединиться к общегородскому мероприятию не только в дни субботников, но и в любое свободное время. Стерлитамак не раз заслуженно признавали самым благоустроенным городом страны. Уверен, что мы встретим первомайские праздники и День Победы в чистом, ухоженном, красивом городе.

Экологические мероприятия проходили в городе всю неделю. Студенты многопрофильного профессионального колледжа работали на прилегающей территории: собирали мусор, складывали его в мешки.

Илья Кийко – будущий техник компьютерных сетей. Признаётся, что пришёл на субботник сознательно, хочет, чтобы в городе было чисто. На выходные поедет к родителям – в деревню Антоновку Гафурийского района, где тоже поможет навести чистоту и порядок.

Заместитель директора по воспитательной работе Евгений Муратшин говорит, что за каждой группой закреплена определённая территория: после уборки ребята сажают цветы, ухаживают за ними. Осенью подводят итоги, награждают победителей.

В Год экологии здесь провели акцию по сбору макулатуры, собрали 960 килограммов, на полученные деньги закупят саженцы цветов.

Экологический отряд колледжа участвует в ежегодной акции «Чистые берега», очищает берега рек, протекающих в черте города. Совместно с отделом по молодёжной политике в рамках социального проекта «Обелиск» приводят в порядок могилы ветеранов на городском кладбище.

На субботник вышли и сотрудники предприятия «Городские электрические сети». Заместитель главного инженера Иван Бормисов рассказал, что они ежедневно наводят порядок на закреплённой городской и внутренней территории:

– Субботники – это хорошая традиция, заведённая много лет назад. Улицы города, территорию предприятия убирают работники всех служб: специалисты, начальники отделов, около 100 человек. Имеется инвентарь: грабли, лопаты. Собранный мусор вывозим по специальным талонам на полигон. После того, как прогреется земля, рабочие ремонтно-строительного участка посадят цветы на клумбах, возведут альпийские горки на улицах Вокзальной и Щербакова.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104