Не играйте с огнём!
Как показывает практика, от 10 до 15 процентов пожаров возникает в результате шалостей детей с огнём. Всегда есть вероятность, что ребёнок, оставшись дома один, возьмёт спички и подожжёт бумагу, включит в розетку электронагревательный прибор или устроит на полу костёр. Виноваты в этом будут родители, оставляющие детей без присмотра. Иногда, потакая капризам, взрослые сами разрешают детям играть со спичками, разжигать или присматривать за растопленной печкой.
Уважаемые взрослые, ещё раз напоминаем, что спички и зажигалки следует хранить в недоступном для детей месте. Если из-за безнадзорности детей случится пожар с причинением ущерба кому-либо, родители за это понесут ответственность в административном порядке.
Р.МУХАМЕТЗЯНОВ,
государственный инспектор по пожарному надзору