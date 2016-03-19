Не играйте с огнём!

Как показывает практика, от 10 до 15 процентов пожаров возникает в результате шалостей детей с огнём. Всегда есть вероятность, что ребёнок, оставшись дома один, возьмёт спички и подожжёт бумагу, включит в розетку электронагревательный прибор или устроит на полу костёр. Виноваты в этом будут родители, оставляющие детей без присмотра. Иногда, потакая капризам, взрослые сами разрешают детям играть со спичками, разжигать или присматривать за растопленной печкой.

Уважаемые взрослые, ещё раз напоминаем, что спички и зажигалки следует хранить в недоступном для детей месте. Если из-за безнадзорности детей случится пожар с причинением ущерба кому-либо, родители за это понесут ответственность в административном порядке.

Р.МУХАМЕТЗЯНОВ,

государственный инспектор по пожарному надзору

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104